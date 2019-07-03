Son Dakika Haberleri: - 50 Tonluk Dev Robot At Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu
Son Dakika Güncel Haber

- 50 Tonluk Dev Robot At Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

- 50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgi odağı olduPEKİN - Çin'in Liaoning eyaletinde gerçekleştirilen 'Yaz Davosu'nda sergilenen 50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgisini çekti.

- 50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
PEKİN - Çin'in Liaoning eyaletinde gerçekleştirilen 'Yaz Davosu'nda sergilenen 50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian şehrinde gerçekleştirilen 'Yaz Davosu'nda Uluslararası Konferans Merkezi'nin önünde sergilenen 50 tonluk dev at ziyaretçilerin ilgisini çekti. Yaz Davosu'nun teknoloji performansı gösterisinin bir parçası olan 50 tonluk robot at yürüme becerisine sahip. Yüksekliği 9 metre 35 santimetre olan dev at yürüyüş ve dört nala gitme dahil gerçek bir atın hareketlerini taklit edebiliyor. Bu eylemleri gerçekleştirebilmek için 68'i hidrolik, 20'si elektrikle çalışan 98 eklem yeri bulunuyor. Dev at nişan, deri, cam ve ahşap gibi modern dekorasyon ve eski Çin sanatının üç renkli sır unsurlarının bir kombinasyonu.
1 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek olan 2019 Yaz Davos Toplantısı, küreselleşmeyle birlikte, 13'üncü Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı olarak da biliniyor.
- 50 Tonluk Dev Robot At Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:39 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü CHP Sözcüsü Faik Öztrak: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:37:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - 50 Tonluk Dev Robot At Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]