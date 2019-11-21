50 ülkeden yabancı alıcılar Türk mutfak sektörü için İstanbul'da buluştu

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen ve 50 ülkeden 81 alıcı firmayı Türk mutfak sektörü ile buluşturan Invitation Only İstanbul başladı.

İki gün boyunca yabancı alıcılar ile Türk mutfak sektörünün birebir görüşmeler yapacağı etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dış ticaret fazlası veren Türkiye misyonu doğrultusunda hem daha fazla, hem de daha nitelikli ihracat için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün genel ihracat başarısında önemli bir katkısının olduğunu dile getiren Gülle, geçen yıl 2,5 milyar dolar olan sektör ihracatının 2019 sonunda 3 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini aktardı.

Gülle, Türkiye'nin plastik mutfak eşyalarında 160 ülkeye, elektrikli küçük mutfak ve ev aletlerinde 144 ülkeye, seramik mutfak ürünlerinde ise 103 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EVSİD üyeleri bu rakamlarda çok ciddi bir pay sahibi. Genç bir dernek olmasına rağmen EVSİD'in başarılı çalışmaları oldukça dikkat çekiyor. 'Business to Business' (B2B) içeriği ile Invitation Only konsepti de büyük bir ilgiyle devam ediyor. Bu etkinliğin bana göre en güzel yönü, iş görüşmeleri için davet edilen firmaların büyük bir kısmının daha önce Türkiye'ye gelmemiş veya Türkiye ile ticaret yapmamış firmalardan oluşması. Türk ürününü bilmeyen alıcılara tanıtım yapmak ve onlar ile ticaret ilişkisi kurmak yeni bir pazara girmek ile eş değer bir fırsat yaratıyor."

Gülle, Türkiye'nin ihtiyacı olan nitelikli ihracata tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ile erişebileceğini belirterek, geçen hafta düzenledikleri Design Week 2019'dan bahsetti.

Etkinliği 61 bin ziyaretçinin katılımıyla tamamladıklarını dile getiren Gülle, Design Week'in yıldızlarından birisinin de mutfak eşyaları sektörü olduğunu sözlerine ekledi.

- "Nokta atışı yaparak nitelikli alıcıları getiriyoruz"

EVSİD Başkanı Burak Önder ise, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatını yükseltmek amacıyla çok sayıda yurt dışı fuara katıldıklarını, Ur-Ge ve sektörel heyetler gibi projelerle müşteri sayılarını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar 21 ülkede çok sayıda organizasyona imza attıklarını dile getiren Önder, Invitation Only'nin ihracata yönelik 34. organizasyonları olduğunu ve kendileri için büyük önem arz ettiğini anlattı.

Önder, 4 yıl önce farklı bir kurguya imza attıklarını ve EVSİD olarak hedef ülkeleri belirlediklerini kaydederek, bu pazarlara giriş stratejisi oluşturduklarını bildirdi.

Ülkeleri belirlerken Türkiye'de düzenlenen fuarlara gelemeyen uzak ülkelere ve Avrupa'ya ağırlık verdiklerini aktaran Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Hedef pazarlarda bulunan potansiyel alıcıları belirledik ve ardından oluşturduğumuz komite yardımıyla filtre ettik. Nitelikli alıcıların İstanbul'a davet edilmeleri için hemen her ülkede yerel danışmanlık firmaları ile anlaştık ve bunun sonucu olarak da nokta atışı önemli alıcıları İstanbul'da ağırladık. Etkinliğe özel bir web sayfası oluşturarak alıcı firmaların görüşme yapmak istedikleri üreticileri seçmelerini kolaylaştırdık."

- "Hedefimiz alıcı sayısını 100'ün üzerine çıkarmak"

Önder, Invitation Only etkinliğini ilk düzenlediklerinde 21 ülkeden 36 alıcının geldiğini kaydeden anımsatarak, bu yıl 50 ülkeden 81 alıcı firmaya ulaştıklarını söyledi.

Türk üretici firma sayısının da 4 yılda 38'den 57'ye ulaştığını dile getiren Önder, hedeflerinin 2020'de formatı geliştirerek alıcı sayısını 100'ün üzerine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmalar sonrası etkinliğin açılış kurdelasını kesen Gülle ile Önder, stantlarını ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.