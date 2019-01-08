Son Dakika Haberleri: 50 Yaş Üstü Kadınlar Aşık Olmak İçin Çok Yaşlı' Diyen Fransız Yazar Yann Moix Alay Konusu Oldu
BBC

50 Yaş Üstü Kadınlar Aşık Olmak İçin Çok Yaşlı' Diyen Fransız Yazar Yann Moix Alay Konusu Oldu

1 saat önce

Fransız yazar Yann Moix Marie Claire dergisine verdiği mülakat sonrası ülkesinde eleştirildi.

50 Yaş Üstü Kadınlar Aşık Olmak İçin Çok Yaşlı' Diyen Fransız Yazar Yann Moix Alay Konusu Oldu, System.String[]
"50 yaş üstü kadınlar aşık olmak için çok yaşlı" diyen Fransız yazar Yann Moix ülkesinde eleştirildi. Sosyal medyada ise birçok kişi 50 yaşındaki Moix ile dalga geçti.

Marie Claire dergisine konuşan Yann Moix, 50 yaş üstü kadınlara aşık olamadığını, bu kadınları "çok yaşlı" bulduğunu söyledi.

Moix, "Genç kadınların vücutlarını tercih ediyorum. Bütün mesele bundan ibaret. 25 yaşındaki bir kadının vücudu olağanüstüdür. 50 yaşındaki bir kadının vücudu hiç de olağanüstü değildir" dedi.

Fransız yazar bu sözleri sonrası özellikle sosyal medyada şakayla karışık eleştirildi.

'50 yaş üstü kadınlar derin bir nefes almışlardır'

Fransız komedyen Marina Foïs, Twitter hesabından yaptığı şakada 49 yaşına girmek üzere olduğunu belirterek, Moix ile yatmak için "sadece 1 yıl 14 günü kaldığını" söyledi.

Sosyal medyada Moix ile dalga geçenlerden biri "50 yaş üstü kadınlar onun bu sözleriyle derin bir nefes almışlardır" derken, bir diğeri de yazara atıfla "50 yaş üstü kadınlar lütfen size görünmez olabilir mi?" diye sordu.

50 yaşın üstündeki bazı kadınlar ise Moix'yı protesto etmek için sosyal medyada vücutlarını gösteren bazı fotoğraflar paylaştı.

Özellikle Asya kökenli kadınlarla beraber olmak istediğini de söyleyen Yann Moix ise aldığı eleştiriler sonrası RTL Radyosu'na konuştu.

Moix, kadın zevkinden dolayı eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:41 

Genç, Marie Claire, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jailson, Sarı-Lacivertli Taraftarlardan Destek İstedi Ünlü Fenomen Dan Bilzerian, Davet Ettiği Türk Gencin Hesabına 5 Bin Dolar Yatırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti Bakirelik Açıklamasıyla Çok Konuşulan Serel Yereli, Gözyaşlarına Boğuldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 05:55:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 50 Yaş Üstü Kadınlar Aşık Olmak İçin Çok Yaşlı' Diyen Fransız Yazar Yann Moix Alay Konusu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]