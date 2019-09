50 yaş üstü köylü kadınlar, bilgisayar eğitimi almaya başladı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta bilgisayar öğrenmeye başladı. 50 yaş üstü 23 kursiyer, bilgisayar eğitimini tamamladıktan sonra sosyal medya ve akıllı telefon kullanmak için eğitim almaya başlayacak. Bursa 'nın Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı'nca yeniden yapılan Halk Eğitim Merkezi 2019-2020 eğitim öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde köylü kadınlar en çok Bilgisayar ve Teknoloji sınıfına rağbet gösteriyor. 23 kursiyerin bilgisayar kullanmayı öğrendiği sınıfta, köylü kadınlar çocuklarının, torunlarının vakit harcadıkları internette ne olduğunu merak ettikleri için bilgisayar öğrenmek istediklerini belirtti.'BEN ÇAĞ ATLAYACAĞIM'Bilgisayar kullanmayı çok istediğini belirten Ayten Arık (56), "Torunlarıma bakıyorum, eline telefon alan, bilgisayar alan bir köşeye çekiliyor. Ben de onları seyrediyorum. Ben de eşime sormadan geldim. 3 senedir bu kurslara katılıyorum. Eşim, 'Bu yaştan sonra ne işin var, otur evde' dedi ama ben dinlemedim. Ben çağ atlayacağım. Çağ bilgisayar çağı. Burada çok mutlu oldum. Önceden dört duvarın arasında oturuyordum. Bursa'ya bile giderken eşimle beraber gidip dönüyordum. Şimdi dünyanın bir ucuna tek başıma gidebilirim. Her şeyden haberim olur. İnternete giriyorum, sipariş veriyorum her şey kapıma kadar geliyor" dedi."ÖĞRENMENİN YAŞI YOK"Bilgiyi öğrenmenin yaşı olmadığını belirten kursiyer Safiye Doğan (57), "Öğrenmek istiyorum. Torunlarım bilgisayar kullanmayı biliyor ama ben bilmiyordum. Bunun için üzülüyordum. Şimdi açmasını, kapatmasını biliyorum. Adımı soyadımı yazabiliyorum. Torunumla beraber oturup zaman geçirebiliyorum. Kocama hiç bir şey sormadım. Kimseye söylemedim. İçimde merak var ama söylemedim" diye konuştu.'60-70 YAŞLARINDA KURSİYERLERİMİZ OLDU"Kursiyerlerin bilgisayara karşı büyük bir talebi olduğunu belirten Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ali Yıldırım , "Her yıl bir çok kursiyerimize bilgisayar kursu veriyoruz. Orhaneli küçük bir ilçe. Genç nüfusun az, yaşlı nüfusun fazla olduğu bir ilçe. O yüzden kursa gelenler 40 yaş üzeri oluyor. 60, 70 yaşlarında kursiyerlerimiz oldu. Geldiklerinde öncelikle bilgisayar öğrenmek istiyorlar. Akıllı telefonları kullanmak için de bizlerden talepte bulunuyorlar. Herkes akıllı telefon kullanıyor. Yaş grubu ilerledikçe, torunlarıyla ilgilenebilmeleri için bu taleplerde bulunuyorlar. Çünkü çocukları, torunları akıllı telefon kullanıyor. Onlarla vakit geçirebilmeleri için telefonlarla ilgilenmeleri gerekiyor. Bunu talep ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

