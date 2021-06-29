Üye Girişi
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI' - Son Dakika

'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'

29.06.2021 09:43

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması, hayatı olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması, hayatı olumsuz etkiledi. Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ata Akıl, 50 yaş üzeri ve 10 yaş altını, güneşin en yoğun olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Diyarbakır'da kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Termometrenin 41 dereceyi gösterdiği kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi. Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akıl, sıcak havaların özellikle damar tıkanıklığı ve yüksek tansiyonu olan hastalarda çok ciddi tansiyon değişikliğine neden olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Akıl, 50 yaş üzeri ve 10 yaş altı kişileri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. Kalp krizi riskine de dikkat çeken Akıl, Özellikle damar tıkanıklığı ve tansiyon yüksekliği olan hastalarda sıcak havalar, çok ciddi bir tansiyon değişikliğine neden olabilir. Bunun yanında dehidratasyon dediğimiz sıcak havalardaki sıvı kaybı, buna bağlı kan dolaşımında bir yavaşlama ve kalp krizlerini artırabilir. Onun için özellikle 50 yaş üzeri ve 10 yaş altı kişiler için güneşin en yoğun olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmamalarını eğer çıkacaklarsa da en kısa sürede işlerini halledip evlerine geri dönmelerini tavsiye ediyoruz. Bu hastalar sıcak havalarda şunlara dikkat etmeli; birincisi, saat 10.00 ile 15.00 arasında mümkünse dışarı çıkmamaları gerekir. İkincisi, bol sıvı tüketmeleri gerekir. Üçüncüsü, direkt güneş ışığına maruziyetten sakınmaları gerekir özelikle saat 10.00 ile 15.00 arasında. Dördüncüsü de bu sıcak havalarda aşırı egzersizden kaçınmak gerekir ve beşinci olarak da rahat giysiler giymek gerekir diye konuştu.

'MASKELER DAHA SIK DEĞİŞTİRİLMELİ'

Sıcak havada maskelerin terleme sonucu ıslandığını da aktaran Doç. Dr. Akıl, Maske kullanımıyla ilgili de tabi bu sıcak mevsimde maskelerin terlemesi ve buna bağlı ıslanması oluyor. 2-3 saatte bir değiştirilen maskelerin daha sık aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz dedi.

Kent sakinleri de sıcaklıktan yakınarak, maske takmalarının zorlaştığını söyledi. Tarihi surlarının dibinde gölgede duran Muhammed Nesih Çalım, Diyarbakır yanıyor resmen. Bu sıcakta otobüse bindiğimde korunma amaçlı maske takmam gerekiyor ama çok sıcak diye konuştu.

'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'
'50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI'

Dicle Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Mehmet Ata, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi 10:55 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır 10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor 10:43 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti 10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor 10:15 Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü 10:03 Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor 09:56 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor 00:12 Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor

Son Dakika Haberleri
10:54 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:47 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı
09:55 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı         
10:54
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih         
10:35
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti         
10:20
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü         
00:48
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu         
17:54
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 11:06:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: '50 YAŞ ÜZERİ, GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAMALI' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement