50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'de 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Yavuz Caddesi'nde oturan 50 yaşındaki S.O.'dan bir süre haber alamayan yakınları eve gitti. Evde S.O.'yu hareketsiz şekilde bulan yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.O.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ