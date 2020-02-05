50 yaşındaki ağaç yeniden toprakla buluştu - Son Dakika

15-20 yaşlarındaki ağaçları ilçeye dikerek ağaçlandırmada 15 yıl öne geçen Melikgazi Belediyesi, 35 ila 65 yaşındaki çınarları toprakla buluşturmaya devam ediyor.



Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde yapılan ağaç dikim çalışmasına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "35 ila 65 yaş arasında 100 çınar ağacını Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan boş ve çıplak araziye diktik. Belediyeler olarak her zaman fidanlar dikiyoruz ama büyümesi uzun yıllar aldığı için biz, vatandaşlarımız zamandan kazansın diye böyle büyük ağaçlar dikiyoruz. Eni ve boyu 3 metre olan çukurlar kazarak dikimini yaptık.1,200 tane ıhlamur, çınar ve akçaağacı Melikgazi'mizin birçok yerine diktik. İnşallah ilkbahar ile birlikte bu ağaçlarımız yeşillenecek" dedi.



Doğal ortamında büyüyen devasa çınarları toprakla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Ağaçlarımız uykusundayken Bursa'dan geldi. Kış şartlarında uyku halindeyken dikiyoruz ki daha çabuk tutsunlar. Türkiye'de ilk defa 50 yıllık ağaçları diken belediye olduk. Ağaç dikmek ve doğaya katkıda bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekleriz. Daha yeşil daha güzel bir Melikgazi için uğraşıyoruz. Melikgazimizi birlikte yeşillendirelim, doğaya birlikte sahip çıkalım" diye belirtti. - KAYSERİ