Son Dakika Haberleri: 50 Yaşındaki Fransız Yazardan '50 Yaş Kadın' Polemiği

50 Yaşındaki Fransız Yazardan '50 Yaş Kadın' Polemiği

1 saat önce

MARIE Claire dergisine konuşan Yann Moix, 50 yaş üstü kadınlara aşık olamadığını, bu kadınları 'çok yaşlı' bulduğunu söyledi.

50 Yaşındaki Fransız Yazardan '50 Yaş Kadın' Polemiği, System.String[]
MARIE Claire dergisine konuşan Yann Moix, 50 yaş üstü kadınlara aşık olamadığını, bu kadınları 'çok yaşlı' bulduğunu söyledi. Moix, "Genç kadınların vücutlarını tercih ediyorum. Bütün mesele bundan ibaret. 25 yaşındaki bir kadının vücudu olağanüstüdür. 50 yaşındaki bir kadının vücudu hiç de olağanüstü değildir" dedi. Fransız yazar bu sözleri sonrası özellikle sosyal medyada şakayla karışık eleştirildi.

Fransız komedyen Marina Foïs, Twitter hesabından yaptığı şakada 49 yaşına girmek üzere olduğunu belirterek, 'Moix ile yatmak için sadece 1 yıl 14 günü kaldığını' söyledi. Sosyal medyada Moix ile dalga geçenlerden biri "50 yaş üstü kadınlar onun bu sözleriyle derin bir nefes almışlardır" derken, bir diğeri de yazara atıfla "50 yaş üstü kadınlar lütfen size görünmez olabilir mi?" diye sordu.

50 yaşın üstündeki bazı kadınlar ise Moix'yı protesto etmek için sosyal medyada vücutlarını gösteren bazı fotoğraflar paylaştı. Özellikle Asya kökenli kadınlarla beraber olmak istediğini de söyleyen Yann Moix ise aldığı eleştiriler sonrası RTL Radyosu'na konuştu. Moix, kadın zevkinden dolayı eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:15 

Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti Son Dakika! Erdoğan: Kredi Kartı Borçları Ziraat Bankası Aracılığıyla Tek Bir Çatı Altında Toplanacak

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'la Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:34:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 50 Yaşındaki Fransız Yazardan '50 Yaş Kadın' Polemiği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]