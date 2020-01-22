50 yaşındaki görme engelli Süheyla Köse'nin diploma sevinci - Son Dakika

Doğuştan görme engelli Süheyla Köse, çocukluk hayali olan üniversite eğitimini tamamlayarak 50 yaşında üniversite diplomasına sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Süheyla Köse, Milli Eğitim Bakanlığının 2006 yılında başlattığı Yetişkin Eğitimi Programı'na katılarak 36 yaşında eğitim almaya başladı.

Ailesinin desteğiyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamlayan Süheyla Köse, 2015 yılında 96 yaşındaki babası Latif Köse'nin okuduğu ders kitaplarıyla hazırlandığı üniversite sınavını kazanarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne yerleşti. Desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen babasını 2 yıl önce kaybeden Köse, üniversite eğitimini de başarıyla bitirerek hayalini kurduğu diplomasına kavuştu.

Diplomasını Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki'den alan Köse, eğitim hayatı boyunca en büyük destekçisi babasının bu mutlu gününü görememesi nedeniyle buruk bir sevinç yaşadı.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan görme engelli olmasına rağmen engelli olduğunu asla kabul etmediğini ve bu süreçte en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi. Çocukken ağabeylerinin kendisine kitap okuduğunu anlatan Köse, okuma sevdasının o yaşlarda başladığını ve katlanarak büyüdüğünü aktardı. Köse, eğitim hayatına 36 yaşında başladığını ifade ederek ilk girdiği üniversite sınavında başarılı olamamasına rağmen yılmadığını ve ikinci denemesinde Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nü kazandığını anlattı.

Televizyon izlemek yerine kitapları tercih ettiğini vurgulayan Köse, "Planlı programlı çalıştım. Güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Bundan sonraki hayalim ikinci bir üniversite okumak. Benim başarımda ailemin rolü büyük. Onlar hep destekçim oldu, halen de olmaya devam ediyorlar." dedi.

"Keşke bu mutluluğumu babam da görebilseydi"

Köse, babasının kitap okuyarak kendisini sınavlara hazırladığını, bugün buruk bir sevinç yaşadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Eğitim hayatımda bana çok büyük desteği olan babamın da burada olmasını çok isterdim. Onun şu an bizi gördüğünü biliyorum. Ailem adına, kendi adıma, hatta Artvin adına çok mutluyum ama hüzünle beraber çünkü babam diplomamı göremedi. Keşke bu mutluluğumu babam da görebilseydi. Babam vefatına kadar her sınava benimle geldi. Ben sınavda iken o kantinde beni bekledi. Benden daha çok heyecanlandı. Babamdan sonrada Kemal ağabeyim bayrağı devraldı. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Rektör Fahrettin Tilki ise Köse'nin başarısı ve azminin herkese örnek olacağına işaret ederek "Kendisi görme engelli ama engeli aradan kaldıran bir ablamız. Hepimize örnek olabilecek bir başarı hikayesi var. Bu süreç içinde göstermiş olduğu azim ve kararlılıktan dolayı kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.