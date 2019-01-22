Son Dakika Haberleri: 50 Yaşındaki Kadının Öldüğü Olaya 1 Tutuklama

50 Yaşındaki Kadının Öldüğü Olaya 1 Tutuklama

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadının av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

50 Yaşındaki Kadının Öldüğü Olaya 1 Tutuklama, System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadının av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Olay, 19 Ocak tarihinde Karşıyaka ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Dudu Demirkıran (50) adlı bir kadın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmiş, olay sonrası 1'i çocuk 2 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çocuk zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

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