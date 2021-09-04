50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarında meydana gelen olayda, iddiaya göre aile içi sorunları yüzünden bunalıma giren 50 yaşındaki O.T. Aydos ormanının kenarındaki bulvara park ettiği otomobilinin içerisinde tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri de sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan O.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.