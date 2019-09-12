50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı
1 saat önce
50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:52 Kaynak: DHA
50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:
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-Zanlının adliyeye sevk olması
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Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Feyzi SARIKAYA/BURSA,(DHA)
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