Son Dakika Haberleri: 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)
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50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)

6 dakika önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Karasu, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:40 Kaynak: DHA
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