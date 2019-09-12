50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4)
1 saat önce
TUTUKLANDIBursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi, 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi, 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis cezası verildi Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var Irak'ta "ABD ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı! Beylikdüzü'nde bir lüks sitenin bahçesinde bulunan kadın cesedi polisi harekete geçirdi