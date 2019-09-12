Son Dakika Haberleri: 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4)
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50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4)

1 saat önce

TUTUKLANDIBursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi, 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4), System.String[]

TUTUKLANDI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi, 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Karasu, Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
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