Son Dakika Haberleri: 50 Yetim Çocuğa Rüya Gibi Bir Gün

50 Yetim Çocuğa Rüya Gibi Bir Gün

44 dakika önce

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Kardeş Şenliği" projesiyle 50 yetim çocuğa rüya gibi bir gün yaşattı.

50 Yetim Çocuğa Rüya Gibi Bir Gün, System.String[]
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Kardeş Şenliği" projesiyle 50 yetim çocuğa rüya gibi bir gün yaşattı.

Yetim evlerinde kalan yaşları 3 ile 10 aralığında olan 50 yetim çocuk ile bir araya gelen Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çocuklarla kum boyama, takı tasarımı, yüz boyama, misket oyunu, şekilli balonlar ve benzeri pek çok etkinlik gerçekleştirdi. Yetim çocukların sahipsiz olmadıklarını anlatmak ve hissettirmek için gerçekleştirilen "Kardeş Şenliği" projesi ile öğrenciler merhameti, paylaşmayı, kardeşliği ve empatiyi yaşayarak öğrendiler ve öğrettiler.

Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Kardeş Şenliği" projesiyle hepimiz kardeşiz mesajını verdi. Maddi anlamdan ziyade manevi olarak nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye düşünen öğrenciler, yetim çocukları mutlu etmek ve acılarını dindirmek için, onlarla gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile kum boyama, takı tasarımı, yüz boyama, basketbol, misket oyunu, şekilli balonlarla eğlenen yetim çocuklar mutluluklarını dile getirdi.

Yetim çocuklarla etkinlikler yapan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de "Kardeşim' dediğimiz insanların acılarına ve sevinçlerine de kardeş olduk" dediler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:59 Kaynak: İHA

Yaşam
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