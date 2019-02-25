50'yi Aşkın Türk Uzman Akkuyu Nükleer AŞ'de Çalışacak
6 dakika önce
Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi’nde nükleer eğitim almak üzere Rusya’ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesinden 50’yi aşkın kişi Akkuyu Nükleer AŞ’de göreve başlayacak. Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi’nde (NRNU MEPhI) nükleer eğitim almak üzere Rusya’ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesinden 50’yi aşkın Türk uzmanın Akkuyu Nükleer AŞ’de göreve başlayacağı açıklandı. Türkiye’nin […]The post 50’yi aşkın Türk uzman Akkuyu Nükleer AŞ’de çalışacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi'nde nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesinden 50'yi aşkın kişi Akkuyu Nükleer AŞ'de göreve başlayacak.
Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi'nde (NRNU MEPhI) nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesinden 50'yi aşkın Türk uzmanın Akkuyu Nükleer AŞ'de göreve başlayacağı açıklandı.
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamada, NRNU MEPhI'de nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesine Moskova'da diplomalarının takdim edildiği belirtildi.
Diplomalarını alan mezunlar arasında Vietnam ve Moğolistan'dan gelen öğrencilerin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'de 50'yi aşın Türk uzmanın da göreve başlayacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen NRNU MEPhI Üniversitesi Rektörü Mihail Strikhanov, "Aramızdaki iş birliği devam edecektir. Siz de ülkelerinizde görevlerinizin başındayken MEPhI ile ortak çalışmaları yürütmeye sürdüreceksiniz. Çoğunuzu, ülkelerinizdeki üniversitelerde profesör olarak ve nükleer endüstrinin birer sorumlu çalışanı olarak saygıyla selamlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:20
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