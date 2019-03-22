50 Yıl AB Kapısında Bekletilen Türkiye, Bölge Devletleriyle Birlik Kurmalı

HANNOVER Atatürkçü Düşünce Derneği'nde düzenlenen 'Türkiye'deki Gelişmeler' konulu konferansta vatandaşlarla bir araya gelen Prof.Dr.

HANNOVER Atatürkçü Düşünce Derneği'nde düzenlenen 'Türkiye'deki Gelişmeler' konulu konferansta vatandaşlarla bir araya gelen Prof.Dr. Anıl Çeçen, Türkiye'nin 50 yıldan fazla AB kapısında bekletildiğina dikkati çekerek "2000'li yılların başında önemli yapı değişiklikleri yapan Türkiye, bu süreçte AB'den gerekli desteği göremedi. Ortadoğu coğrafyasında meydana gelen cephe savaşlarında yanlız bırakıldı. Aslında Türkiye'nin ve AB ülkelerinin çıkarları açısından bu sürecin devam etmesi gerekirdi" dedi.



Prof. Dr. Anıl Çeçen ve ADD Hannover Başkanı Nilüfer Dan.



MENBİÇ SAVAŞI KAFKASLARA SIÇRAR



Irak ve Suriye'deki savaşların Misak-i Milli sınırlarını tehdit ettiğini de belirten Prof. Dr. Çeçen "Güneyimizde devam eden bu savaş giderek Türkiye'yi de bölgeye çekmektedir. Menbiç'te çıkacak sıcak savaş, Kuzey Irak üzerinden Kafkaslar'a sıçrar. Bu savaş bölge devletleri İran ve Azarbaycan'ı da savaşın içine çekebilir. Türkiye, İran ve Azarbaycan ile anlaşarak Ortadoğu'daki savaşın yayılmasını engellemelidir. Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Azarbaycan ile Merkezi Devletler Birliği kurmalıdır. Eski Osmanlı ülkesi olan Balkan ülkeleriyle de benzer bir birlik oluşturmalıdır"



Ortadoğu'daki savaşı Orta Asya'ya sürüklemek isteyen ABD ve İsrail'in hamleleri de AB ülkeleriyle anlaşarak durdurulabilir" diye konuştu.



NATO DÜNYA ORDUSU OLMALIDIR



Almanya'nın ya Rusya ile anlaşacağını ya da AB ordusu kuracağını da iddia eden Prof. Dr. Çeçen "Dünyada ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir tarafta Rusya etrafındaki ülkeler üzerinde etkisini artırırken, diğer yandan Almanya yeni bir AB ordusu kurulmasını istiyor. ABD ise NATO'yu kullanarak kendi hegemonyasını kurup İsrail'in isteklerini yerine getiriyor. NATO'nun kurtuluşu BM'ye bağlanıp dünya ordusu haline getirilmesine bağlıdır" dedi.

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