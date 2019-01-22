50 Yıl Boyunca Zincirle Bağlanan Devasa Fil Serbest Kalınca Bakın Ne Yaptı ? Kimse Beklemiyordu.

50 Yıl Boyunca Zincirle Bağlanan Devasa Fil Serbest Kalınca Bakın Ne Yaptı ? Kimse beklemiyordu.

50 Yıl Boyunca Zincirle Bağlanan Devasa Fil Serbest Kalınca Bakın Ne Yaptı ? Kimse beklemiyordu.



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