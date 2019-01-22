Son Dakika Haberleri: 50 Yıl Boyunca Zincirle Bağlanan Devasa Fil Serbest Kalınca Bakın Ne Yaptı ? Kimse Beklemiyordu.

50 Yıl Boyunca Zincirle Bağlanan Devasa Fil Serbest Kalınca Bakın Ne Yaptı ? Kimse Beklemiyordu.

10 dakika önce

50 Yıl Boyunca Zincirle Bağlanan Devasa Fil Serbest Kalınca Bakın Ne Yaptı ? Kimse beklemiyordu.

50 Yıl Boyunca Zincirle Bağlanan Devasa Fil Serbest Kalınca Bakın Ne Yaptı ? Kimse beklemiyordu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:29 Kaynak: Youtube

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