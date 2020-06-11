50 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane oluyor - Son Dakika

MUŞ'un Bulanık ilçesinde, 50 yıl cezaevi olarak kullanılan, boşaltıldıkta sonra harabeye dönen taş bina, hazırlanan projeyle kütüphaneye dönüştürülüyor.

Bulanık ilçesinde, 1960 yılında yaptırılan taş bina, 50 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldı. Bina, Adalet Bakanlığı'nın ilçelerdeki cezaevlerini il merkezine taşımasıyla 2009 yılında boşaltıldı. Yaklaşık 11 yıldır kullanılmadığı için harabeye dönen taş binanın kütüphaneye dönüştürülmesi için Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin girişimleriyle proje geliştirildi.

Aslına uygun olarak inşa edilen bina, kapılarını kütüphane olarak açacak.

Bulanık Belediyesi'nde görevli mimar Sait Kaplan, "Burası daha önce cezaevi olarak kullanıldı. Yaklaşık 11 yıldır da metruk halde bekliyor. Binayı, Kaymakamımız Mehmet İlidi'nin girişimleriyle kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz. Mevcut taş duvarları korunarak, genişletip aslına uygun bir şekilde yeniden yapılacak. Tamamen tek parça çatıdan oluşacak kütüphane, ilçemize hizmet verecek" dedi.

'KENDİ TAŞLARINI KULLANDIK'

Binanın 3 metre genişletildiğini ifade eden Bulanık Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kasım Hamzaoğlu da "Biz burayı tamamen yıkmayı düşündük. Kaymakam bey, müsaade etmedi. Binanın kütüphane olarak kullanılabileceğini belirtmesi üzerine proje hazırladık. Binayı 3 metre daha genişlettik. İnşaatta, binanın yıkılan taşlarını kullandık. Dışarıdan taş gelmedi. Bu cezaevinde kalan kişilerin çocukları gelsin, burada eğitim görsün, cezaevinden kütüphaneye bir dönüşüm olsun istedik. Çok şükür şu anda kaba işler bitmek üzere, çatıya başlayacağız. İnce sıvasına da başlayıp, bu halka ve millete çok güzel hizmet olarak açacağız" diye konuştu.