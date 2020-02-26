50 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 50 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı - Son Dakika

50 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı

12 dakika önce

Mersin'de 5 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisin yaptığı çalışma sonrası yakalandı.

50 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı, System.String[]

Mersin'de 5 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisin yaptığı çalışma sonrası yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 5 ayrı dosyadan 50 yıl hapis cezasına hükümlü yakalama emri ile aranan G.G. isimli şahıs, yürütülen istihbarı ve fiziki çalışmalar neticesinde, merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen evrakı ile birlikte sevk edildiği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muğla'da Jandarma ekipleri 71 tüp kobra zehri ele geçirdi
Evden kaçtıktan 5 gün sonra bulunan 3 genç kız: Macera olsun diye yaptık Amerikalı kadın avcının Adıyaman'a gelip dağ keçisi avlaması tepki çekti Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:24 Hint yağı nedir ve ne işe yarar? Hint yağı faydaları nelerdir?
15:24 Libido ne demek? Libido nedir? Libido düşüklüğü ve artışı ne anlama gelir?
15:24 Sanatçı Gülben Ergen duruşmaya "corona virüs" korkusu nedeniyle katılmadı
14:56 Dünyaca ünlü model yeni sezon için Beymen ile anlaştı
14:54 Hababam sınıfının ünlü ismine beraat

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 15:33:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 50 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]