50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı - Son Dakika

50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı

6 saat önce

Mersin'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı, System.String[]

Mersin'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla sağma" suçundan 5 dosyadan 50 yıl hapis cezasına hükümlü ve hakkında yakalama emri bulunan G.G'nin kentte olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, yaptığı istihbari çalışma ve fiziki takip çalışma neticesinde hükümlüyü, İhsaniye Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin önüne düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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