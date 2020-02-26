50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
6 saat önce
MERSİN'de hakkında 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
MERSİN'de hakkında 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 5 ayrı dosyadan 50 yıl hapis cezası bulunan G.G.'yi İhsaniye Mahallesi Özel Su Hastanesi önünde yakaladı. Gözaltına alınan G.G., sevk edildiği savcılık tarafından tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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