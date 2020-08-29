50 yıl sonra aynı yerde buluştular! - Son Dakika

Burhanettin ildeş Nimet ildeş tam 50 yıl önce Bursa'nın İnegöl İlçesinde bulunan Oylat'da tanışıp evlendiler. Uzun süre yurt dışında kalan çift 50 yıl aradan sonra yine Oylat'da bir araya geldi.

50 yıl önce bir arkadaşı vasıtasıyla Nimet İldeş ile tanışan Burhanettin İldeş 50 yıllık hayat arkadaşıyla birkez daha Oylat'da biraya geldiler. Özel bir televizyon programında hayatları hikaye olan çifti gören Oylat'daki bir işletme sahibi aynı çifti tanıştıkları Oylat'da misafir etti. 3 çocukları olan çift tanıştıkları yere tekrar birlikte geldikleri için mutlu olduklarını belirterek hoş vakit geçirdi.

Konuyla ilgili konuşan Burhanettin İldeş eşiyle Oylat'da tanıştıklarını belirterek, " Ben yurt dışındaydım, arkadaşım İnegöl'den evliydi. Benim buraya gelmemi çok istedi. Ben buraya geldiğimde şimdiki gibi oteller falan yoktu barakalar vardı. Eşimle tanıştık, nişanlandık, bir yıl sonra evlendik. Birlikte tekrar yurt dışına gittik. 25 yıl beraber çalıştık emekli olduk tekrar Türkiye'ye geri döndük. Üç çocuğumuz oldu Allah'a şükürler olsun. Bir televizyon programı için çekim yapıldı. Yayınlandıktan sonra kaldığımız otelin sahipleri bizleri aradı bizleri tekrar misafir etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Oylat eski Oylat değil çok değişmiş." dedi

Nimet İldeş ise çocukluğum burada geçti diyerek, " Uzun bir sürededir gelmiyorduk güzel oldu. Her şey değişmiş bizim için bir değişiklik oldu." ifadesinde bulundu.

50 yıl önce tanıştıkları yerde evli çifti tekrar misafir eden işletme sahibi Fatih Gültekin ise, "Bir televizyon programı izlerken, Burhanettin ve Nimet ildeş'in İnegöl Oylat'da tanışıp evlendikleri öğrendik. Bizlerde yaptığımız girişimler sonucu 50 yıl önce burada evlenen çiftimizi tekrar buraya getirip misafir ettik. Güzel oldu bizleri kırmayıp geldikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye belirtti. - BURSA