50 Yıl Sonra Han'da Buluştular
1 saat önce
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu; dekan, profesör ve doktorlardan oluşan bir grup, 50 yıl sonra Eskişehir'in Han ilçesinde buluştu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
mezunu; dekan, profesör ve doktorlardan oluşan bir grup, 50 yıl sonra Eskişehir
'in Han
ilçesinde buluştu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1969 yılı girişli bir grup mezun, 50. yıllarını kutlamak için Han ilçesinde bir araya geldi. Birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan Han ilçesinde tur düzenleyen grup, 50. Yıllarını kutladı. Daha sonra Han Belediyesini ziyaret eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunları bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı
, "Heyeti Han ilçemizde ağırlamaktan mutlu olduk, gurur duyduk" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:41 Kaynak: İHA
CHP'nin Eskişehir'deki Talebi Kabul Edildi! Oylar Yeniden Sayılacak
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması
Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu