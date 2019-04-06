Son Dakika Haberleri: 50 Yıl Sonra Han'da Buluştular

50 Yıl Sonra Han'da Buluştular

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu; dekan, profesör ve doktorlardan oluşan bir grup, 50 yıl sonra Eskişehir'in Han ilçesinde buluştu.

50 Yıl Sonra Han'da Buluştular, System.String[]
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu; dekan, profesör ve doktorlardan oluşan bir grup, 50 yıl sonra Eskişehir'in Han ilçesinde buluştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1969 yılı girişli bir grup mezun, 50. yıllarını kutlamak için Han ilçesinde bir araya geldi. Birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan Han ilçesinde tur düzenleyen grup, 50. Yıllarını kutladı. Daha sonra Han Belediyesini ziyaret eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunları bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "Heyeti Han ilçemizde ağırlamaktan mutlu olduk, gurur duyduk" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:41 Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Eskişehir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Han, Yaşam
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