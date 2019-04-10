50 Yıldır Battaniye Üretiyor

Siirt'te yaşayan Sadık Tatlan yarım asırdır battaniye üretiyor.

Siirt'te yaşayan Sadık Tatlan yarım asırdır battaniye üretiyor.



Sekiz çocuk babası Tatlan, arkadaşının babasından etkilenerek başladığı mesleğinde heyecanla çalışıyor.



13 yaşındayken sınıf arkadaşının babasına iş yerinde okul dışında kalan zamanlarda dokumacılığa başladığını belirten Tatlan, "Bir yıla yakın onunun yanında mesleği öğrenmek için ücretsiz çalıştım. Merak oluştu, öğrendim çok şükür bu seviyeye geldim. Çok şükür bu meslek sayesinde çocuklarımı büyüttüm." dedi.



Fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşmasıyla elde üretilen ürünlere ilginin azaldığını işaret eden Tatlan, şöyle konuştu:



"Eskiden bir siparişimiz için tüm günümüzü harcardık ama artık çok şey değişti. Günde 100 sipariş alıyorduk ama artık talep yok denecek kadar az.. Birçok esnaf arkadaşım mesleği bıraktı, ben bırakmadım. Ölünceye kadar işimi severek sürdüreceğim. 30 yıl önce Siirt'te 300-400 tezgah vardı ama şimdi ise 30 tezgah var. Sabahtan akşama kadar bir parça çıkarıyoruz ama fabrikalar saatte bir parça çıkarabiliyor."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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