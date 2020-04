50 yıldır evlere huzur veren gazete: Türkiye Gazetesi - Son Dakika

22 Nisan 1970 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye Gazetesi 50 yıldır her sabah binlerce eve huzur getiriyor. Malatya'da 35 yıldır aksatmadan aboneliğini sürdüren 70 yaşındaki Hüseyin Bostan'ın tüm ihtiyaçları gazete dağıtıcısı tarafından karşılanıyor. Bostan'a 35 yıllık aboneliği nedeniyle de İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'in teşekkür belgesi de takdim edildi.



İhlas Holding'in kuruluşunun miladı olan ve doğru haber ile sağduyudan hiç uzaklaşmayan Türkiye Gazetesi 50'inci yılını kutluyor. 'Huzur veren gazete' sloganı ile her sabah binlerce okuyucunun evine giren Türkiye Gazetesi, Malatya'da da aboneleri ile buluşuyor.



Ülke olarak zor bir dönemden geçilen bu süreçte özellikle evden çıkamayan 65 yaş üstü okurların her daim yanında olan gazetenin dağıtıcıları, vatandaşların ihtiyaçlarını da evlere teslim ediyor. Bu kapsamda gazete dağıtıcılarından Ramazan Ayvalı'nın kaleme aldığı "Hz. Muhammed'in hayatı' kitabını isteyen Türkiye Gazetesi'nin 35 yıllık abonesi Hüseyin Bostan'ın isteği yerine getirildi. Bostan'a ayrıca uzun yıllardır Türkiye Gazetesi'ni tercih etmesi nedeniyle İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören tarafından gönderilen teşekkür belgesi de takdim edildi.



35 yıldır her gün Türkiye Gazetesi'ni okuduğunu ifade eden Bostan, "Enver ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Gazetemizden çok memnunum. Her sabah aynı saatte kapıma gelir. Beğenerek okuyorum. Tüm çalışanlara emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. Türkiye Gazetesi'nin 50 yıldır tarafsız bir çizgide yayın yaptığına şahit olduğu ifade eden Bostan, gazetenin yanı sıra bu zorlu süreçte her türlü ihtiyacı da istedikleri zaman dağıtıcıların kendilerine getirdiğini söyledi.



Yine yaklaşık 10 yıldır Türkiye Gazetesi'nin abonesi olduğunu belirten Suna Ertan da, "Çok memnunum gazetemizden. Haberlerin yalın ve net olduğuna inanarak okuyorum. Birçok bilgiyi öğreniyoruz. Çalışanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Huzur veren bir gazete" diye konuştu. Suna Ertan'a da aboneliği nedeniyle yine teşekkür belgesi takdim edilirken, çocuklara da Türkiye Gazetesi'nin aylık eki olan Türkiye Çocuk Dergisi hediye edildi. - MALATYA