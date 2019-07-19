50 yıldır hayvancılıkla geçimini sağlıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte üreticiler hayvanlarını dağdan indirmeden otlatmaya başladı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte üreticiler hayvanlarını dağdan indirmeden otlatmaya başladı.



Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan Köyünde yaşayan ve yaklaşık 50 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mehmet Öz, yaz aylarını yaptığı kışla isimli barakada, dağlarda geçirdiğini ve hayvanlarını gece de otlattığını belirtti.



Havaların ısınması ile birlikte otların kuruduğunu belirten Mehmet Öz, "Otlar ilkbaharda yeşil iken havalar ısınmaya başladıkça kurudu. Bizde hayvanları otlatmak için dağa götürüyoruz. Dağda meşe, diken çalısı ve orman alanındaki otlardan besleniyorlar. Hayvanları, yarım asırdır yaz ayları boyunca dağda yatırıyoruz. Ben kışla dediğimiz bir oda ve hayvanları koyacak bir yer yaptım. Yazın köyüme hayvanları götürmüyorum. Kışla da yemeğimi yapıyor, gece yarısına kadar hayvanları otlatmaya devam ediyorum. Hem temiz hava da yatıyorlar hem de süt veriminden et verimine kadar büyük fark oluyor. Hayvanlar özel ilgi ister. Ben yarım asırdır hayvancılığı severek yapıyorum. Kurban olacak düzeye gelmiş hayvanlarımı satarak ailemin yıllık ihtiyacını karşılıyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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