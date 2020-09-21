50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti - Son Dakika

50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti

Sinop'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde kaporta dükkanı bulunan 59 yaşındaki Hilmi Kuru, 50 yıldır işlettiği dükkanını yanında çalıştırdığı elemanlarına devrettiHilmi Kuru yıllarını verdiği oto kaporta dükkanının, boya malzemeleri satış bölümünü oğlu Erdoğan Kuru'ya, kaporta boya bölümünü ise yaklaşık...

50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti, System.String[]

Sinop'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde kaporta dükkanı bulunan 59 yaşındaki Hilmi Kuru, 50 yıldır işlettiği dükkanını yanında çalıştırdığı elemanlarına devretti

Hilmi Kuru yıllarını verdiği oto kaporta dükkanının, boya malzemeleri satış bölümünü oğlu Erdoğan Kuru'ya, kaporta boya bölümünü ise yaklaşık 15 yıldır yanında çalıştırdığı elemanları 32 yaşındaki Tuncay Kaylı ve 29 yaşındaki Hasan Yiğit'e anahtarları teslim ederek devretti. Daha önceki yıllarda yine yanında çalıştırdığı elemanı davul-zurnayla emekli ederek uğurlayan Hilmi Kuru, yaptığı bu hareketi ile gönülleri kazandı.

Hilmi kuru yaptığı açıklamada, "İlkokulu bitirdikten sonra bu işe atıldım. Sonra bu işi çok severek devam ettirdim. Bazen bu mesleği bırakıp başka bir meslek dalıyla uğraşayım diye aklıma geldiği zamanlarda oldu. Ama çok sevdiğim için bırakamadım. Bu işte zarar ettiğimiz zamanlar da oldu. Ama meslek sevgisi bu işi bırakmama müsaade etmedi. Bugün bırakırken yine severek bırakıyorum. Gençler yetişti, ben biraz dinlenmek istiyorum. Gençlerin de iş sahibi olmasını, bu mekanı bundan sonra onların çalıştırmasını istiyorum. Yanımda çalışan çocukların da iş sahibi olmasını, mekan çalıştırmasını, onların da yeni bir hayat kurmasını, düzen kurmasını düşündüğüm için böyle bir şey yapmaya karar verdim" dedi.

Boya malzemeleri satış bölümünü devralan Erdoğan Kuru yaptığı açıklamada, "Babamın yıllarını harcadığı bu iş yerini devralmanın üzerimde bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Bir taraftan da ne yapsam babamın bayrağına daha iyi taşırım, dalgalandırırım diye düşünüyorum. Çünkü babam buraya bir ömrünü harcadı" diye konuştu.

Ortağı Hasan Yiğit ile kaporta boya bölümünü devralan Tuncay Kaylı yaptığı açıklamada, "15 yıldır bu işi yapıyoruz. Hani şu an sırtımızda işin yük ağırlığı değil de tabelanın ağırlığı var. Biz bu tabelayı taşıyacağız, en iyi şekilde devam edeceğiz. Yani ben yaptığım işi kendi işimmiş gibi yapıyorum. Hani bir müşterinin değil de yani bunun parasını al gönder değil de ilerisini düşünerek çalışıyorum. Ustamızdan Allah razı olsun, burayı bize devretti" şeklinde konuştu.

Hasan Yiğit ise, "Ortağım Tuncay ile burayı devraldık. Ben kaporta, arkadaşım Tuncay ise boya işini yapıyor. Ustamızın yıllarını geçirdiği iş yerini aynı şekilde devam edeceğiz. Allah ustamızdan razı olsun" ifadelerini kullandı. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:58 - Kaynak: İHA

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