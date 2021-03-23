BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı - Son Dakika

BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı

23.03.2021 16:54

50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktıBOLU'da, 50 yıldır müzede, 'Roma dönemine ait kadın büstü' olarak sergilenen heykelin Yunan mitolojisi tanrıçalarından Artemis'e ait olduğu ortaya çıktı.

50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı

BOLU'da, 50 yıldır müzede, 'Roma dönemine ait kadın büstü' olarak sergilenen heykelin Yunan mitolojisi tanrıçalarından Artemis'e ait olduğu ortaya çıktı.

Bolu kent merkezinde bulunan Akpınar Mahallesi'nde 1971 yılında Kız Enstitüsü inşaatı için yapılan kazıda, mermer kadın büstü bulundu. Roma dönemine ait olduğu belirlenen kadın büstü, Bolu Müze Müdürlüğü'ne ait müzede sergilenmeye başladı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası kentte tarih turizminin ön plana çıkarılmasını sağlamak amacıyla arkeologlardan oluşan bir heyet oluşturdu. Heyet, Bolu Kent Müzesi'nde bulunan heykeller üzerinde inceleme yaptı. Müzede 'Roma Dönemi'ne ait Kadın Büstü' olarak 50 yıldır sergilenen heykelin Artemis'e ait olabileceğinin düşünülmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmanın sonucunda uzmanlar tarafından, heykelin Yunan mitolojisi tanrıçalarından 'Artemis'e ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen heykelin saç kısımlarının boyalı olması ve bu zamana kadar tahrip olmaması nedeniyle, dönemin kamu binasında sergilendiği ve dünyada eşi benzerinin bulunmadığı belirtildi.

'OLDUKÇA ÜST DÜZEY BİR SANAT ESERİDİR'

Heykel hakkında bilgiler veren Düzce Konuralp Antik Tiyatro Kazı Heyeti Ekip Üyesi Arkeolog Dr. Güzin Bilir, "Karşınızdaki 'boyalı kadın başı?, vahşi doğanın, bereketin, avcılığın ve okçuluğun simgeleştirilmiş hali olan Artemis'tir. Bolu'nun doğal tabiat zenginliklerinin bir nevi kişileştirilmiş hali olan Artemis başı muhtemelen ada mermerinden veya Atina mermerinden yapılmış, oldukça üst düzey bir sanat eseridir. Kaliteliği, işçiliği ile dikkat çeken eser muhtemelen ithal olarak gelmiş, atölyesi ise güney İtalya bölgesi kökenli olabilir. Stilistik özelliklerine gelecek olursak eserin dikkat çekici noktası: yoğun boya izleri, özellikle saçlarında koyu kırmızı boyanın mevcut olmasıdır. Kızıl saç güzelliğin bir simgesi olarak görüldüğünden kadın saçları için kızıl boya tercih edilirdi" diye konuştu.

AUGUSTUS DÖNEMİNDE PROPAGANDA AMAÇLI ÜRETİLMİŞ

Güzin Bilir, heykelin ilk Roma İmparatoru Augustus döneminde propaganda amacıyla önemli kentlere gönderilmiş olabileceğini belirterek, "Hem Klasik dönem hem Helenistik dönem heykeltıraşlık özelliklerini gösteren 'eklektik?, yani karışık bir eserdir. Böyle eserler özellikle ilk Roma imparatoru Augustus döneminde propaganda amaçla üretilmiş olup Roma eyaletlerde önemli yerlere dikilmiştir. Milattan önce 27 ve milattan sonra 14 yıllarına tarihleyebileceğimiz eser, Bolu kentinin en merkezi yerinde Akpınar semti, kız enstitüsü inşaatı sırasında bulunmuştur ve çok iyi korunmuş olmasından dolayı da kendi dönemi içinde, kent merkezindeki önemli bir kamu binası içinde kapalı bir alanda bulunuyor olmalıdır. Bu kadar kaliteli bir sanat eserinin Bolu'da bulunması, doğal ve tabiat güzelliklerinin yanında tarihsel ve kültürel güzelliklerinin de var olduğunu bizlere kanıtlar durumdadır. Aslında bu eser Bolu'nun doğal zenginlikleriyle kültürel mirasının bir nevi birleşmiş halidir" dedi.

'ROMA İMPARATORLUĞU'NDA BOLU'NUN DEĞERİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ'

Heykelin kentte bulunmuş olmasının Bolu'nun Roma İmparatorluğu'ndaki önemini gösterdiğini anlatan Bilir, "Yabancı turistler, geldiklerinde güzel bir alanda bu Artemis başını görmek isterler. Dünyadaki diğer örneklerinde çok önemli müzelerde sergileniyor. Az sayıda kendi döneminde sürekli bir modelin aynı basılması sön konusu oluyor. Ancak bu öyle bir heykel ki; kendi dönemi içerisinde basılıyor ve tekrarı basılmıyor. O yüzden çok çok önemli ve kullanılan mermer açısından çok değerli. Bu da demek oluyor ki Roma İmparatorluğu'nda Bolu'nun yerinin ve değerinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Napoli'de yapılıp buraya gönderiliyor" diye konuştu.

'DÜNYADA TEK VE BOLU'DA ÇIKARILMIŞ BİR ESER'

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de heykelin dünyada eşsiz olduğunu belirterek, "Tek olan, dünyada eşsiz olan eserlerden. Buna 'Unique' deniliyor. Tek olması marka değeri oluşturuyor. Dünyada tek ve Bolu'da çıkarılmış bir eser. Bolu'nun ne kadar önemli bir yer olduğunu ve tarihinin ne kadar değerli olduğunu, Hitit döneminden bugüne kadar altımızda ne kadar eser olduğunu gösteriyor. Bu eserle birlikte Bolu'nun tarihinin gün yüzüne çıkması için ufak tefek dokunuşlara ihtiyacımız var. Tarihi eserlerin gün yüzüne çıkmasında yarar olduğunu biliyoruz. Dünyada bu eserleri görmek için milyonlarca insan geziyor. Turizm kentiysek bir tarihi olarak da eksik olmamalıyız. Bunun devamını hep beraber getireceğiz" ifadesini kullandı.

BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı
BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı

Heykel, Yunan, Roma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı - Son Dakika


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