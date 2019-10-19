Son Dakika Haberleri: 50 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi
Son Dakika Yerel 50 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

50 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

30 dakika önce

50 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdiMALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Asım Külah tarihe, antikaya, musikiye ve hat sanatına olan merak nedeniyle 2 evini müzeye dönüştürdü.

50 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Asım Külah tarihe, antikaya, musikiye ve hat sanatına olan merak nedeniyle 2 evini müzeye dönüştürdü.

Arapgir ilçesinde esnaflık yapan Asım Külah, 20'li yaşlarda başlayan tarih, antika ve musiki merakı sonrasında iki evini de müze evine çevirdi.

Her gün yüzlerce insanın ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektirdiği ilçe merkezinde bulunan müze evlerinde her türlü geleneksel eşyaya, kervan çanlarına, Osmanlı dönemine ait mühürlere, kolonya doldurma şişelerine, eski radyolara, dikiş makinelerine, bakır tepsilere, kalburlara, gümüş mutfak takımları gibi eşyalara rastlamak mümkün.

Müze evlerinde bulunan eşyaların tamamının Arapgir halkına ait olduğunu belirten Asım Külah, "Arapgir'in merkez ve mahallelerinden 50 yıldır topladığım eşyalar burada hobi olarak sergiledim. Günlük hayatımızı burada yaşıyoruz" diye konuştu

50 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

Malatya, Arapgir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:21 Kaynak: İHA
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