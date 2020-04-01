50 yıldır uçurtma uçuruyor - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Nazmi Değmez, yaklaşık 50 yıldır çocukluk hobisi olan uçurtma sevdasını hala sürdürüyor.



İskele Mahallesi'nde ikamet eden ve başta yakın ailesi olmak üzere çevresinden zaman zaman eleştiri alan Değmez, bir türlü uçurtma zevkinden vazgeçmedi. Herkesin kendisine göre bir merakı ve hobisi olduğunu ifade eden Değmez, "50 yıldır fırsat buldukça uçurtma uçuruyorum. Eşim bile bana sürekli 'bu çocukluktan ne zaman kurtulacaksın' diye sitem ediyor. Ama ben zevkimden ödün vermeden uçurtma uçuruyorum. Çünkü uçurtma bana özgürlüğü hissettiriyor. Özellikle son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan korona vürüs belasından kurtulup normal hayata adım atmak için evden çıkmamaya gayret ediyorum. Ahmet Kaya ile bu zevkimizden mahrum kalmamak ve kalabalık ortamlardan uzak kalarak sosyal mesafeye özen gösteriyoruz. İnşallah toplum olarak en kısa sürede bu virüs belasından kurtulup normal hayata adım atarız. Van'ımızın en yüksek ve güzel manzaralarına karşı uçurtmamızı uçurmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN