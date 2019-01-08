Son Dakika Haberleri: 50 Yıldır Zincire Bağlı Yaşıyordu, Kurtulduğunda Neler Olduğunu Görmelisiniz.. (Ağlayacaksınız)

50 Yıldır Zincire Bağlı Yaşıyordu, Kurtulduğunda Neler Olduğunu Görmelisiniz.. (Ağlayacaksınız)

1 saat önce

Maalesef yıllardır insanın, hayvana, doğaya ve hatta insana olan zulmü bir türlü bitmiyor.

Maalesef yıllardır insanın, hayvana, doğaya ve hatta insana olan zulmü bir türlü bitmiyor. Dünyanın dört bir yanında hayvanlara kötü davranılıyor ve sömürülüyorlar. Hayvanlara eziyetten en çok etkilenen hayvanlar sıralamasında ise filler muhtemelen ilk sırada geliyorlar. İri cüsselerine rağmen cana yakın ve duygusal olmalarıyla bilinen filler maalesef insanlar tarafından köleleştiriliyor, sirklerde sergileniyor ve en kötüsü de dişleri yüzünden öldürülüyorlar. Bugün bahsedeceğimiz Raju isimli fil de insan zulmünden payına düşeni fazlasıyla almış.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:08 Kaynak: Youtube

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