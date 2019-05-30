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50 yılı doldurup bırakacak

11 dakika önce

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU), son yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde CDU'nun oy kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

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ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU), son yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde CDU'nun oy kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Parti liderlerinin hesap vermesi gerektiğini belirten Seehofer, "En iyi aday olup olmadığınıza bakmaksızın seçim günlerinde hesap vermek zorundasınız. Ancak acelecilik durumu düzeltmez" uyarısında bulundu. Başbakan Angela Merkel ile CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer'in birbiriyle çok iyi anlaştıklarını ifade eden Seehofer, Karrenbauer'in başbakanlık için sırasını beklemesinin sorun yaratmayacağını kaydetti.

HORST SEEHOFER KİMDİR?

Ingolstadt kentinde 4 Temmuz 1949 yılında dünyaya gelen Horst Seehofer, iki kez evlendi. İlk evliliğini 1974'te yaptı. 1982 yılında eşinden ayrıldı. 1985'te ikinci kez nikah masasına oturan Seehofer'in bu evliliğinden üç çocuğu var. 2007'de evlilik dışı ilişkiden bir kızı dünyaya geldi. Geçen yıl kurulan hükümette Federal İçişleri Bakanı olan Horst Seehofer, 1971'de CSU'ya üye olan Seehofer, genç yaşta federal düzeyde politikada aktif oldu. 1980'den 2008'e kadar Federal Meclis milletvekilliği yaptı. 2008'de Bavyera Eyalet Başbakanı oldu. Geçen yıl da bu görevini bıraktı. CSU genel başkanlığı koltuğuna 2008 yılında oturan Seehofer, 2019'da bu görevini bıraktı. Seehofer, Helmut Kohl hükümetinde Federal Sağlık Bakanı, Gerhard Schröder ve Angela Merkel hükümetlerinde Federal Tarım Bakanı olarak kabinede yer aldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:18 
Angela Merkel, Avrupa, Güncel
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