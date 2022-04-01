"50. Yılında Bangladeş" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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"50. Yılında Bangladeş" fotoğraf sergisi açıldı

01.04.2022 22:34

Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı, ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla Bursa'da fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı, ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla Bursa'da fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesinde düzenlenen "50. Yılında Bangladeş" sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, bağımsızlık günlerinin kendileri için özel olduğunu söyledi.

Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini aktaran Mannan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin kuruluş ve kurtuluş mücadelesi ile bizim ülkemizin mücadelesi birbirine çok benziyor. Bu programda açılan sergide ülkemizin bağımsızlık mücadelesinden kareler yer alıyor. Bazı fotoğraflar ise verilen mücadelenin büyüklüğünü bizlere gösteriyor. Bazen bir fotoğraf, binlerce kelimeden daha etkili olabiliyor. Sizler de bu sayede bizim mücadelemizi daha iyi anlayabileceksiniz.

Bangabandhu ve Bangladeş, milletimiz için ayrılmaz iki kelimedir. Bağımsız Bangladeş'in mimarıdır. Bangladeş 16 Aralık 1971'de bağımsızlığını kazandı. Muciburrahman'ın liderliği Bangladeş'e nesillerin hayali olan siyasi bağımsızlığını getirmekle kalmamış, aynı zamanda birleştirmeyi de başarmıştı. Bağımsızlığımızı elde etmek için hayatlarını feda eden 3 milyon şehidi ve tüm yiğit özgürlük savaşçılarını da anıyor ve en derin saygılarımı sunuyorum."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise Uludağ Üniversitesi ile Bangladeş'teki üniversiteler arasında hem iş birliği hem de kültürel alışverişte bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Fotoğraf sergisinin açılışının ardından üniversitenin konferans salonunda panel ve oturumlar gerçekleştirildi.

50. Yılında Bangladeş fotoğraf sergisi açıldı
50. Yılında Bangladeş fotoğraf sergisi açıldı
50. Yılında Bangladeş fotoğraf sergisi açıldı

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Uludağ Üniversitesi, cumhurbaşkanı, Bangladeş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '50. Yılında Bangladeş' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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