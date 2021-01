50. yılını kutlayan Barut Hotels, 2020'de 44 ödül aldı

50. yılını kutlayan Barut Hotels, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle hedeflerin altında gerçekleşen 2020 yılında onlarca ödül almayı başardı. Köklü grup misafir memnuniyeti konusundaki başarısını bir kez daha gösterdi.

2019 yılında 127 ödül alan grup, pandemi nedeniyle sektörde yaşanan daralmaya ek olarak bağımsız platformlar ile tur operatörlerinin daha az sayıda anket düzenlemiş olması nedeniyle 2020'de 44 ödül aldı. Geçtiğimiz yıl resort otellerini kısa süreliğine kapalı tutan grup, belirsizlik ortamının kırılması ve sektöre moral sağlamak amacıyla 2020 Haziran ayı başında otellerini yeniden açmaya başlamıştı. Barut Hotels her kriz ortamında olduğu gibi pandemide de çalışanlarına yönelik yaklaşım ve uygulamaları ile sektörün takdirini toplamayı başardı.

Barut Hotels 2020 ödülleri şu şekilde duyuruldu.

ACANTHUS CENNET BARUT COLLECTION

Otel Puan Ödülü 2020 – 9.4/10

AKRA

Holiday Check 2020 – 5.6/6

Tripadvisor Travellers' Choice 2020 – 4.5/

AKRA V

Holiday Check 2020 – 5.6/6

Tripadvisor Travellers' Choice 2020 – 4.5/5

ARUM BARUT COLLECTION

ETS Yüksek Misafir Memnuniyet Sertifikası 2020

Holidaycheck Recommended Award 2020

Booking.com Traveller Review Awards 2020

Tripadvisor Travellers' Choice Winner 2020

BARUT B SUITES

Google – 4.6/5

TUI İsveç – 8.7/10

Tripadvisor – 4.7/5

Facebook – 4.8/5

Booking.com – 8.8/10

Hotels.com – 9.0/10

ETS Otel Puan 2020 – 9.0/10

BARUT HEMERA

Travelife Gold Award 2020

Otel Puan 2020

TUI Holly Award 2020

TUI Top Quality 2020

TUI Umwelt Champion 2020

TUI Global Hotel Award TUI Quality 2020

Tripadvisor Travellers' Choice 2020

KEMER BARUT COLLECTION

Tripadvisor - 3.5/5 (336 Antalya Oteli arasında)

Tripadvisor 2020 Travellers' Choice

Holidaycheck – 5.8/6

ETS Otel Puan 2020 – 9.2/10

TUI Global Awards 2020 Best Hotel UK & Ireland

LARA BARUT COLLECTION

TUI Umwelt Champion

TUI Top Quality

TUI Family Champion

Booking.com - Traveller Review Report – 9.2/10

Tripadvisor Travellers' Choice 2020

ETS Otel Puan 2020

Hotels.com Loved by Guests 2020 – 9.2/10

TUI SENSATORI RESORT BARUT SORGUN

Mavi Bayrak Ödülü

Holidaycheck.com - Holidaycheck Recommend – 5.8/6

ETS Tour - Misafir Tercihleri – 9.2/10

Tripadvisor - Travelers' Choice 2020

TUI BLUE BARUT ANDIZ

TUI Top Quality 2020

TUI Holly 2020

TUI Umwelt Champion 2020

Tripadvisor Travelers' Choice Best of the Best 2020

ETS Yüksek Misafir Memnuniyeti Sertifikası 2020