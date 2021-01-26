50. yılını kutlayan Barut Hotels, 2020'de 44 ödül aldı

50. yılını kutlayan Barut Hotels, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle hedeflerin altında gerçekleşen 2020 yılında onlarca ödül almayı başardı. Köklü grup misafir memnuniyeti konusundaki başarısını bir kez daha gösterdi.
2019 yılında 127 ödül alan grup, pandemi nedeniyle sektörde yaşanan daralmaya ek olarak bağımsız platformlar ile tur operatörlerinin daha az sayıda anket düzenlemiş olması nedeniyle 2020'de 44 ödül aldı. Geçtiğimiz yıl resort otellerini kısa süreliğine kapalı tutan grup, belirsizlik ortamının kırılması ve sektöre moral sağlamak amacıyla 2020 Haziran ayı başında otellerini yeniden açmaya başlamıştı. Barut Hotels her kriz ortamında olduğu gibi pandemide de çalışanlarına yönelik yaklaşım ve uygulamaları ile sektörün takdirini toplamayı başardı.
Barut Hotels 2020 ödülleri şu şekilde duyuruldu.
ACANTHUS CENNET BARUT COLLECTION
Otel Puan Ödülü 2020 – 9.4/10
AKRA
Holiday Check 2020 – 5.6/6
Tripadvisor Travellers' Choice 2020 – 4.5/
AKRA V
Holiday Check 2020 – 5.6/6
Tripadvisor Travellers' Choice 2020 – 4.5/5
ARUM BARUT COLLECTION
ETS Yüksek Misafir Memnuniyet Sertifikası 2020
Holidaycheck Recommended Award 2020
Booking.com Traveller Review Awards 2020
Tripadvisor Travellers' Choice Winner 2020
BARUT B SUITES
Google – 4.6/5
TUI İsveç – 8.7/10
Tripadvisor – 4.7/5
Facebook – 4.8/5
Booking.com – 8.8/10
Hotels.com – 9.0/10
ETS Otel Puan 2020 – 9.0/10
BARUT HEMERA
Travelife Gold Award 2020
Otel Puan 2020
TUI Holly Award 2020
TUI Top Quality 2020
TUI Umwelt Champion 2020
TUI Global Hotel Award TUI Quality 2020
Tripadvisor Travellers' Choice 2020
KEMER BARUT COLLECTION
Tripadvisor - 3.5/5 (336 Antalya Oteli arasında)
Tripadvisor 2020 Travellers' Choice
Holidaycheck – 5.8/6
ETS Otel Puan 2020 – 9.2/10
TUI Global Awards 2020 Best Hotel UK & Ireland
LARA BARUT COLLECTION
TUI Umwelt Champion
TUI Top Quality
TUI Family Champion
Booking.com - Traveller Review Report – 9.2/10
Tripadvisor Travellers' Choice 2020
ETS Otel Puan 2020
Hotels.com Loved by Guests 2020 – 9.2/10
TUI SENSATORI RESORT BARUT SORGUN
Mavi Bayrak Ödülü
Holidaycheck.com - Holidaycheck Recommend – 5.8/6
ETS Tour - Misafir Tercihleri – 9.2/10
Tripadvisor - Travelers' Choice 2020
TUI BLUE BARUT ANDIZ
TUI Top Quality 2020
TUI Holly 2020
TUI Umwelt Champion 2020
Tripadvisor Travelers' Choice Best of the Best 2020
ETS Yüksek Misafir Memnuniyeti Sertifikası 2020
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