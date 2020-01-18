50. yılını kutlayan Davos Zirvesi hakkında bilmeniz gerekenler - Son Dakika
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50. yılını kutlayan Davos Zirvesi hakkında bilmeniz gerekenler

6 saat önce

Bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayacak olan Davos Zirvesi 21-24 Ocak tarihlerinde Davos kasabasında yapılacak. Peki geçmişten günümüze Davos ne anlama geliyor, gündemde hangi konular olacak?

50. yılını kutlayan Davos Zirvesi hakkında bilmeniz gerekenler, System.String[]

Dünya liderleri, şirket yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'de buluşuyor.


Davos kasabası bu yıl 21-24 Ocak tarihlerinde 50. yıl dönümünü kutlayacak olan zirvede misafirlerini ağırlayacak. Peki geçmişten günümüze Davos ne anlama geliyor, gündemde hangi konular olacak? Zirveyle ilgili bilmeniz gerekenleri derledik.

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İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:13 
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