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50. yılını kutlayan Davos Zirvesi hakkında bilmeniz gerekenler
6 saat önce
Bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayacak olan Davos Zirvesi 21-24 Ocak tarihlerinde Davos kasabasında yapılacak. Peki geçmişten günümüze Davos ne anlama geliyor, gündemde hangi konular olacak?
Dünya liderleri, şirket yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'de buluşuyor.
Davos kasabası bu yıl 21-24 Ocak tarihlerinde 50. yıl dönümünü kutlayacak olan zirvede misafirlerini ağırlayacak. Peki geçmişten günümüze Davos ne anlama geliyor, gündemde hangi konular olacak? Zirveyle ilgili bilmeniz gerekenleri derledik.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:13
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