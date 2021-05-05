50 yıllı evli kalan çiftler mutluluğunu bakın nasıl açıkladı - Son Dakika

Afyonkarahisar Şuhut Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı üyeleri ilçede 50 yıl ve üzerinde evli kalan çiftçileri ziyaret ederek, Kadın Kültür Evleri atölyelerinde üretilen ürünleri hediye etti. Ziyaretlerde çiftler ise uzun evliliklerini sırrını sabır ve saygı olarak açıkladı.

Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Uysal ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bağır ilçede 50 yıl ve üstünde evli kalan tecrübeli çiftleri ziyaret ederek, hatırlarını sordular. Yaşlı çiftlere Şuhut Kadın Kültür Evi Atölyesi'nde kadınların el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan seramik kahve takımı, kahve ve Afyonkarahisar lokumu ile birlikte hediye edildi.

Ziyarette evli kalan çiftler ise uzun evliliğin sırrının sabır, saygı ve karşılıklı hoşgörüden geçtiğini ifade ettiler. Ziyaret kapsamında ilçedeki 180 aileye gidileceği ve hediyeler verileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR