50 Yıllık Ağaçların Kesilmesi Tepki Çekti
2 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı devam eden Halk Eğitim Merkezi bahçesinde bulunan 50 yıllık ağaçların kesilmesi tepkiye neden oldu.
Sivas
'ın Gürün
ilçesinde yapımı devam eden Halk Eğitim Merkezi bahçesinde bulunan 50 yıllık ağaçların kesilmesi tepkiye neden oldu.
Sivas'ın Gürün ilçesinde eski jandarma binasının arazisinde inşası süren Halk Eğitim Merkezi için, arazide bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen ağaçların kesilmesi tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Nevzat Arslan
, itirazına rağmen çam ağaçlarının kesildiğini belirterek, "Eski jandarma karakolun yerine halk eğitim binası inşa ediliyor. İnşaat alanındaki 50-60 senelik çamları kestiler. Bu ağaçların günahı neydi. Bu ağaçların sökülmemesi gerekirdi, çok yazık oldu." Dedi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:50 Kaynak: İHA
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