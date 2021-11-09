Üye Girişi
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar - Son Dakika

50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar

09.11.2021 16:22
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar

BİTLİS'in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyündeki atıl durumdaki 50 yıllık okul, bir grup gönüllü öğretmenin geliştirdiği proje ile onarılıp, geri dönüşüm malzemeleri ile sosyal alanı bulunan bir anaokuluna çevrildi.

BİTLİS'in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyündeki atıl durumdaki 50 yıllık okul, bir grup gönüllü öğretmenin geliştirdiği proje ile onarılıp, geri dönüşüm malzemeleri ile sosyal alanı bulunan bir anaokuluna çevrildi. Okul, Vali Oktay Çağtay'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Tatvan ilçesindeki değişik okullarda görev yapan 24 öğretmenden oluşan Renkli Rüyalar Grubu, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyündeki atıl durumdaki 50 yıllık okulu onarıp, anaokuluna çevirdi. Kütüphane ile spor salonuna da sahip okul, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak öğretmenlerin kendi imkanlarıyla yapıldı. Okula Renkli Rüyalar Grubu'nun Onursal Başkanı Asım Kardoğan'ın anne ve babası Halime ve Zeki Kardoğan'ın adı verildi.

Okulun açılış törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Renkli Rüyalar Grubu gönüllü öğretmenleri, köy okulu öğretmenleri, öğrenciler ve Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı.'EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'Bitlis ve ilçelerindeki 26 okulda bu tür çalışmalar yapıldığını belirten Vali Çağatay "Taşharman köyü; Ahlat ilçemizin en güzel köylerinden bir tanesidir. Toplamda 141 öğrencisi var. Şu anda içinde bulunduğumuz bina; eski okul. Aslında 50 yıllık bir bina. Bu binayı anaokulu öğrencilerinin kullanması için Tatvan'da faaliyet gösteren 'Renkli Rüyalar' isimli bir sivil toplum grubu, böyle güzel kullanılabilir hale getirmiştir. Geçen yıl da bu tür okulların açılışlarına davet etmişlerdi ancak pandemi nedeniyle gidememiştik. Bu yıl da normalleşmeden sonra Taşharman köyümüzdeki okulumuzu açtık. Burası uygun bir şekilde geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturulmuş. Eski araç lastikleri, paletler ile burayı daha kullanılabilir hale getirmiş. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize ve katkı sunan köylülerimize teşekkür ediyorum" dedi.'ÇALIŞMALARIMIZ 50 GÜN SÜRDÜ'Renkli Rüyalar Grubu Koordinatörü Süleyman Sertal da Taşharman köyündeki okulun birden fazla aşamadan oluştuğunu belirterek şunları söyledi: "Öncelikle okulun dış bölümünde bir çalışma yaptık. Dış duvarlar farklı renklerle boyandı. Atıl vaziyetteki okulumuz yaklaşık 50 yıllık. Okulumuzu, onursal başkanımız Asım Kardoğan'ın annesi ve babası olan Halime ve Zeki Kardoğan adına yeniden eğitime kazandırdık. Bu çalışmayı öğrencilerin bilişsel süreçleri, fiziksel ve bedensel durumlarına göre düzenledik. Birinci bölümde spor salonu olarak düzenleme yaptık. Duvarlara, Türk ve dünya sporuna katkıda bulunmuş sporcuların resimlerini çizdik. İkinci bölümde sinevizyon bölümü var. Burada özellikle öğrencilerin zihinsel gelişimine yönelik olarak projeksiyon çalışması yaptık. Üçüncü bölüm ise özellikle öğrencilerin düşünsel ve zihinsel faaliyetlerini göz önünde bulundurarak, bir kütüphane, okuma köşesi ve zeka atölyesi yaptık. Bu süreçte Asım Kardoğan'ın kendi evinde kurmuş olduğu atölyeden faydalandık. Geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak, değişik bir kütüphane ve zeka oyunları atölyesi yaptık. Burada 50 günlük bir çalışma ile okulumuz yeniden öğrencilerimizin hizmetine sunduk. 'Renkli Rüyalar Grubu' öğretmenleri, okulun öğretmenleri ve öğrencileri de bu konuda bizlere destek oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gönüllü öğretmenlerden Betül Birbilen ise atık malzemelerle 50 günlük bir çalışmanın sonucunda okulu eğitim-öğretime açtıklarını söyledi. Vali Çağatay ve beraberindekiler okulda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra okulun ilk hali ve yapılan çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterimini seyredildi.


50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar

geri dönüşüm, Tatvan, Bitlis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor 16:19 Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi 16:10 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim 15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Dünya bunu konuşuyor 13:40 Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü

Son Dakika Haberleri
16:18 Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor
16:10 Yasak Elma'nın "Yıldız'ı" Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi
16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
15:44 Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
15:40 İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
15:26 Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek
15:18 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
Erkek arkadaşını sokakta köpek tasmasıyla gezdiren kadın, yaptığının ilişkisine heyecan kattığını savunuyor Erkek arkadaşını sokakta köpek tasmasıyla gezdiren kadın, yaptığının ilişkisine heyecan kattığını savunuyor         
16:20
Başakşehir'de metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyayı salladı Başakşehir'de metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyayı salladı         
16:15
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası         
15:56
Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu         
15:45
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım         
14:22
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 16:26:28. #1.12#
SON DAKİKA: 50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement