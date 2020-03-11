50 yıllık eczacıdan maske fiyatı artışına tepki: Bunun adı fırsatçılık - Son Dakika
Son Dakika Güncel 50 yıllık eczacıdan maske fiyatı artışına tepki: Bunun adı fırsatçılık - Son Dakika

50 yıllık eczacıdan maske fiyatı artışına tepki: Bunun adı fırsatçılık

6 saat önce

EDİRNE'de, 50 yıldır eczacılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Ay, koronavirüs çıkmadan önce 50 kuruşa sattıkları maskelerin, bugün 4 liradan satışa sunulduğunu, bazı internet sitelerindeyse bu fiyatın 7 liraya çıktığını belirterek, "Bunun adı fırsatçılık, her şeyden önce buna vicdan...

50 yıllık eczacıdan maske fiyatı artışına tepki: Bunun adı fırsatçılık, System.String[]

EDİRNE'de, 50 yıldır eczacılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Ay, koronavirüs çıkmadan önce 50 kuruşa sattıkları maskelerin, bugün 4 liradan satışa sunulduğunu, bazı internet sitelerindeyse bu fiyatın 7 liraya çıktığını belirterek, "Bunun adı fırsatçılık, her şeyden önce buna vicdan lazım" dedi.

Edirne'nin en eski eczacılarından İbrahim Ay, koronavirüs çıktığından beri vatandaşların özellikle maske ve el dezenfektanlarına yöneldiğini ifade eti. Ay, virüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından artan fiyatlara dikkat çekerek, söz konusu durumu 'fırsatçılık' olarak değerlendirdi.

'50 KURUŞA SATTIĞIMIZ MASKE BİR ANDA 1.5 LİRA OLDU'

Özellikle son dönemde maske ve dezenfektana rağbetin arttığının altını çizen Ay, "Koronavirüs çıktığından beri bütün vatandaşlarımız tedirgin. Tedirginliğini gidermek için, vatandaşlarımızın tedbir alma gayretiyle maskeler ve dezenfektan jellere yönelim başladı. Eskiden biz 1 tane maske isteyen kişi olduğunda 25 kuruş alıyorduk, bazen para bile almıyorduk. Bu koronavirüs çıktığı ilk dönemde maskeleri 50 kuruştan, 75 kuruştan sattık. Talep başlayınca biz de tedarik ettiğimiz yerden talep etmeye başladık. Talep ederken de tam rakam vermeyeyim ama mesela 1 liraya aldığımız mal bir baktık 1,5 buçuk lira olmuş. 1 liralıkları sattık ertesi gün 1,5 liralıkları aldık. Bu tabii ki temsili bir fiyat" dedi.

'BUNUN ADI FIRSATÇILIK'

Bazı internet sitelerinde 4 liralık maskenin 7 liraya satıldığını ve bunun fırsatçılık olduğunu söyleyen Ay, "Bundan sonra bir patlama oldu ve olay yoka girdi. Böyle olunca benim şu an 4 liraya sattığım maskeyi internet sitesinden almaya kalkarsam bana 7 liraya geliyor. Bu fırsatçılıktan başka bir şey değil. Biz yine ucuz bulduğumuz yerlerden aldıklarımızı normal karımızı koyarak satıyoruz. Ama vatandaşların dikkat etmesi lazım. Bir de satıcı arkadaşların, meslektaşların diğer yollarla satanların fahiş fiyatlara gitmesine gerek yok. Her şeyden önce buna vicdan lazım. Elini vicanına koyacak, kendisinin aldığını düşünecek, acaba alır mı? Bugün 4 liraya aldığını yarın 7 liraya alır mı?" diye konuştu.


Koronavirüs, İbrahim Ay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:01 Kaynak: DHA
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