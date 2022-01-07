Son dakika haber: Yarım asırlık eşini av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

Yarım asırlık eşini av tüfeğiyle öldürdü

DENİZLİ - Denizli'de 74 yaşındaki koca, yarım asırlık eşini mutfakta çıktığı an av tüfeğiyle göğsünden vurdu. Kocanın arayıp yardım istediği oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 74 yaşındaki Cafer Gülkaya, mutfakta kapısından çıkan eşi Safiye Gülkaya'yı henüz belirlenemeyen nedenden dolayı göğüs kısmından elinde bulunan ev tüfeğiyle vurdu. Kanlar içinde kalan Safiye Gülkaya yere yığılırken, Cafer Gülkaya ise durumu oğlu Ferhat Gülkaya'ya söyledi. Haberi alan oğul hızlı bir şekilde 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kanlar içinde kalan eşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ayakta dahi durmakta zorluk çeken Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve av tüfeğinde çalışmalar gerçekleştirdi. Durumu öğrenen kızı ve oğulları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, savcını incelemeleri ardından Safiye Gülkaya'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.