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50 yıllık eşini öldüren koca: Keşke o beni öldürseydi

46 dakika önce

BURSA'da, 50 yıllık eşi Fatma Korur'u (66) boğazını bıçakla keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kasım Korur (80), iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

50 yıllık eşini öldüren koca: Keşke o beni öldürseydi, System.String[]
BURSA'da, 50 yıllık eşi Fatma Korur'u (66) boğazını bıçakla keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kasım Korur (80), iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son sözünde "Keşke beni o öldürseydi" diyen Korur, kararı duyunca, "Adalet ne derse boynum kıldan ince" dedi.
Olay, geçen yıl Aralık ayında Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım Korur ile 50 yıllık eşi Fatma Korur, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Kasım Korur, 2 çocuğunun annesini, boğazını bıçakla keserek öldürdü. Ardından da Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giderek, eşini öldürdüğünü ve cesedin evde olduğunu söyledi. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, Fatma Korur'un cansız bedenini buldu. Kazım Korur, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kasım Korur'un tutuklu olarak 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında eski savunmalarını tekrarlayan Korur, ağlayarak, "Hakim bey 80 yaşında, şeker hastası biriyim. Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. Kime gideceksin diye sorduğumda '6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor, söylemiyorum işte' deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim. Zaten durumun farkına vardığımda gidip, polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım" diye konuştu. Son sözü sorulduğunda da "Çok pişmanım, keşke o beni öldürseydi" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, iyi hal indirimiyle 20 yıla indirdi. Oy çokluğuyla alınan karar üzerine Kasım Korur, "Adalet ne derse boynum kıldan incedir" diye konuştu.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:52 Kaynak: DHA
Fatma Korur, Bursa, Güncel
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