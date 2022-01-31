Üye Girişi
Zonguldak'ta 5 saat arayla ölen çift yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Zonguldak'ta 5 saat arayla ölen çift yan yana toprağa verildi

31.01.2022 15:37
Zonguldak'ta 5 saat arayla ölen çift yan yana toprağa verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 5 saat arayla hayatlarını kaybeden 50 yıllık evli çift, yan yana defnedildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 5 saat arayla hayatlarını kaybeden 50 yıllık evli çift, yan yana defnedildi.

Çatalağzı beldesinde yaşayan emekli maden işçisi Çetin Tuncel (76), 29 Ocak'ta mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tuncel'in ölümünden 1,5 saat sonra eşi Fatma Tuncel (72) kalp krizi geçirdi.

Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncel, müdahaleye rağmen eşinin ölümünden yaklaşık 5 saat sonra hayatını kaybetti.

Çiftin cenazeleri, Çatalağzı Merkez Camisi'nde dün kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.

YORUMLAR
500

Kalp Krizi, Çatalağzı, Cenaze, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 5 saat arayla ölen çift yan yana toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
16:13 Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: Enflasyonla mücadelede liralaşma hayati önem taşıyor
16:05 Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi
15:57 Kanlıca'daki tarihi yalı için tahliye davası
16:02 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!
15:57 Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı
15:54 A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de
15:53 Son dakika! Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı!
15:31 Donan gölün üstünde futbol oynadılar! Eğlence anları drone ile görüntülendi
15:31 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 16:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 5 saat arayla ölen çift yan yana toprağa verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement