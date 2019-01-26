50 Yıllık Gelenek: 2 Bin Alman Tuna Nehri'ne Girdi
23 dakika önce
Almanya'da yaklaşık 2 bin yüzücü Tuna Nehri'ne girerek 400 metrelik yarışta buzlu suda kulaç attı.
Almanya
'da yaklaşık 2 bin yüzücü Tuna Nehri'ne girerek 400 metrelik yarışta buzlu suda kulaç attı. Bu yıl 50'inci kez düzenlenen etkinliğe rekor katılım olduğu açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:28
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