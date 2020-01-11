50 yıllık hayal gerçek oldu; Reyhanlı Barajı'na su verilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 50 yıllık hayal gerçek oldu; Reyhanlı Barajı'na su verilmeye başlandı - Son Dakika

50 yıllık hayal gerçek oldu; Reyhanlı Barajı'na su verilmeye başlandı

6 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yapımı tamamlanan Reyhanlı Barajı'na Afrin Çayı'ndan, törenle su verilmeye başlandı.

50 yıllık hayal gerçek oldu; Reyhanlı Barajı'na su verilmeye başlandı, System.String[]

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yapımı tamamlanan Reyhanlı Barajı'na Afrin Çayı'ndan, törenle su verilmeye başlandı. Bölge halkının 50 yıllık hayalinin gerçek olduğunu belirten Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, "Hatay'ın ve Reyhanlı'nın gurur projesini hayata geçirdik" dedi.

Reyhanlı Barajı'na ilk su bırakılması dolayısıyla tören düzenlendi. Baraj alanındaki törene Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Kaymakam Ali Candan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, DSİ Hatay Şube Müdürü Mehmet Ekinci, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu ve mahalle muhtarları katıldı. Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Afrin Çayı'ndan gelen suyun Reyhanlı Barajı'na aktarılmasının Hatay için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Bu gün mutlu bir gündeyiz. 50 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Hatay'ın ve Reyhanlı'nın gurur projesini hayata geçirdik. Afrin Çayı'ndan gelen suyu Reyhanlı Barajı'na veriyoruz, hayırlı olsun" dedi.

600 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAK

Afrin Çayı'ndan gelen suyun Reyhanlı Barajı'na verilen su ile bölgede 600 bin dekar arazinin sulanacağını, 200 bin dekar arazinin de taşkınlardan korunacağını belirten Şanverdi, geçen yıl Hatay Havalimanı'nın çevresinin sularla kaplandığını ve Amik Ovası'nın sıkıntılı günler yaşadığını aktardı. Şanverdi, "Reyhanlı Barajı bu taşkınları önleyecek. Bundan sonra da bu sorunları en aza indirmek için mücadelemiz devam edecek. Ayrıca baraj alanı çevresinde bulunan Mehmetbeyli Mahallesi sakinlerimizi mağdur etmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Reyhanlı Belediyesi olarak 15 Ocak'ta parsel dağıtımını gerçekleştirecek ve Reyhanlı Kaymakamlığımız da evi olmayanlara kira bedeli ödeyecek. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

HATAY'IN EN BÜYÜK BARAJI

DSİ Hatay Şube Müdür Mehmet Ekinci, Reyhanlı Barajı'nın Hatay'ın en büyük projesi olduğunu söyledi. Barajın göl sahası bittiğini, en büyük su kaynağının ise Afrin ve Karasu nehirleri olduğunu sözlerine ekleyen Ekinci, nehirlerden gelecek suyun baraja aktarılacağını kaydetti. Ekinci, "Barajın kendi su kaynağı yoktur. Afrin Çayı'ndan gelen suyu veriyoruz. Baraj, bundan sonra yazın Amik Ovası'nın susuzluğuna çare olacak, kışın ise taşkınların önüne geçmiş olacak. Toplanan su ile birlikte aynı zamanda Türkiye'nin en büyük regülatörü de yapılıyor. Toplam 26 kapaktan oluşuyor. Türkiye'nin en büyük iletim kanalını da yapıyoruz. Saniyede 1534 ton suyu Afrin Çayı'ndan alacak ve baraj sahasına aktarmış olacak. Regülatör de otomasyon siteme sahip olup 20 milyon metreküp su temin edecek."


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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:02 Kaynak: DHA
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