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50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki - Son Dakika

50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki

13.01.2022 23:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 50 yıl önce yapılan ve günübirlik tur yapan teknelerin kullandığı Camel Beach iskelesiyle ilgili alınan yıkım kararına denizciler tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 50 yıl önce yapılan ve günübirlik tur yapan teknelerin kullandığı Camel Beach iskelesiyle ilgili alınan yıkım kararına denizciler tepki gösterdi.

Bodrum'da günübirlik tur teknelerinin önemli uğrak noktalarından Yahşi Camel Beach sahilindeki 50 yıllık iskele, 90'lı yıllardan beri tur tekneleri tarafından kullanılıyor. Yaz aylarında günde 120 teknenin yanaştığı iskele, kaçak ve ruhsatsız olduğu için yıkılacak.

Bodrum'daki tekne turu kooperatiflerinin temsilcileri, iskelenin yasal hale getirilerek yıkılmamasını istedi. "Özel İskeleler Yıkılsın, Kamuya Ait İskeleler Kalsın" yazılı döviz açan denizciler adına açıklama yapan Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Camel Beach'in Bodrum turizminin başladığı yerlerden biri olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Bodrum'un hikayelerinin olduğu bir yer. Geleneğimiz, göreneğimiz, örf adetin olduğu bir yer. Turizmin geliştiği bir yer. Bodrum markası ile birlikte aynı kalitede, aynı eşdeğere gelen Camel Beach markamızın olduğu bir yerdeyiz. Burası vatandaşların 50 yıldır kullandığı ve ticari teknelerimizin, kullandığı, yanaştığı kamu yararına herhangi bir ücret alınmadığı bir rantın olmadığı iskele. Burası aynı zamanda Bodrum'un tanıtımlarında önemli bir rol oynayan bir yer. Burada ticari teknelerimizin, yaklaşık 7 adet kooperatifimizin faydalandığı, günlük 120 adet teknenin yanaştığı iskele. Burada çok uzun zamandır esnaflık yapan, işletmecilik yapan arkadaşlarımız geçimini sağlamakta. Zaten günübirlik teknelerimizde her geçen yıl misafirlerimizi götürdüğümüz koy sayısı, misafirlerimizin denizde vakit geçirmeleri için uğrak noktalarımız azalmakta. Eğer Camel Beach'i de kaybedersek hem ekonomik anlamda gerek acentelerimiz için artık Camel Beach turu satamayacaklar. Günübirlik faaliyet gösteren ticari teknelerimiz artık iş yapamaz hale gelecekler. Dolayısıyla Bodrum'un bir markasını, iskele ile özdeşleşmiş olan bu sahili kaybetmek istemiyoruz. Buradan devletimize, ilgili bakanlığımıza, belediye başkanımıza ve tüm STK başkanlarımıza bu konuyla ilgili desteklerini bekliyoruz. Bu iskelenin yıkılmaması gerektiğini savunuyoruz, inanıyoruz. Burası bir rant iskelesi değil, bir sitenin, otelin, bir restoranın değil. Kişiye ait bir iskele değil. Ücretsiz kamu yararına olan bir iskele."

Bodrum Yarımadası'nda yüzlerce kaçak iskele olduğunu dile getiren Dinç, "Yüzlerce kaçak iskele içinden neden Camel Beach iskelesinden yıkmaya başlıyoruz. Neden bu iskele tercih ediliyor. Bu iskelenin yasal olmadığını biliyoruz. Ama dediğim gibi kamu yararına 50 yıllık bir iskele. O kadar kaçak iskele varken Türkbükü'nden başlanabilir, Yalıkavak olabilir, Gümbet olabilir, Gümüşlük olabilir. Bu kadar kaçak ruhsatsız özel iskele var iken neden Bodrum'a mal olmuş, denizciliğimize mal olmuş, kıyı işletmelerine mal olmuş Bodrum'la özdeşleşmiş olan bir iskeleyi yıkıyoruz. Ben yetkililere buradan sesleniyorum, lütfen bu yıkımı durduralım ya da bu iskeleyi kamu yararına muafiyeti ile nasıl yasal hale getiririz, bununla ilgili bizler her türlü çalışmaya hazırız. Devletimizden, belediyemizden bu konuyla ilgili desteklerini istiyoruz ve gerek sahildeki işletmelerimizi gerekse tekne sahiplerimizi, deniz ticareti ile uğraşan esnafımızı, üyelerimizi mağdur etmemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/ İHA)

50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki
50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki
50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki
50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki
50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki
50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki
50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki
50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki

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Bodrum, Muğla, Döviz, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 50 yıllık iskelenin yıkım kararına denizcilerden tepki - Son Dakika


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