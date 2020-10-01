Van'da 50 yıldır susuz olan arazileri suya kavuştu - Son Dakika

Van'da 50 yıldır susuz olan arazileri suya kavuştu

VAN - Van'da eski adı 'Susuz köy' olarak bilinen Kuşdağı Mahallesi, büyükşehir belediyesinin çalışmaları sonucu 50 yıl sonra arazi suyuna kavuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi sezon başında başlattığı tarımsal kalkınma atağının sonuçlarını almaya başladı. 1979 yılından bu yana bölgede arazi sulamasında büyük sorunlar yaşayan ve üretim yapamayan Gürpınar ilçesine bağlı Kuşdağı Mahallesi sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesinin başlattığı devrim niteliğindeki çalışmalar sonucu yarım asrın ardından suya kavuştu. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından bu yıl yatırım programına alınan 15 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı ile birlikte 1963'lü yıllarda o dönemin imkanları doğrultusunda yapılan ve atıl durumdaki gölette yaklaşık 3 aylık bir süre ile yenilenerek hizmete sunuldu.

Bölgede Kürtçe adı Demgosni, yani 'Susuz köy' olarak da bilinen 86 hane ve 520 nüfusa sahip Kuşdağı Mahallesi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Yarım asrın ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan sulama kanalları ile arazilerin suya kavuştuğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Özvan, çiftçilere 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Susuzluk çilesinden kendilerini kurtaran tüm Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Kuşdağı Mahalle sakinlerinden İdris Erdoğan, 50 yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Erdoğan, "Suyumuz 18 kilometreden geliyordu. Kanal olmadığı için dereye dökülüyor ve köye ulaşamıyordu. Ben başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir dönem pancar ektim. Hepsi susuzluktan kurudu, zarar ettik. Bu sene bazı komşularımız pancar ekmişler. Elhamdülillah pancar da olmuş, yonca da oluyor. Bundan sonra inşallah daha güzel bir verim alacağız" dedi.

Köyün kuruluşundan bu yana susuz olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Şahabettin Irtak da, "Şu an bu mevsimde kanalımızdan su geliyor. Daha önce böyle bir şeyi görmek mümkün değildi. Biz herhangi bir tarım ürünü alamıyorduk. Mahalle halkımızdan çoğu susuzluk nedeniyle göç ediyordu. Şimdi suya kavuşmamız ile birlikte mahallemize geri dönüşler başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.