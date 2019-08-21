500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda korkutan yangın
47 dakika önce
Bursa'da içinde yaklaşık 500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda yangın çıktı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:50 Kaynak: İHA
'da içinde yaklaşık 500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda yangın çıktı. Yaklaşık 20 itfaiye erinin müdahalesi ile yangın araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım
ilçesi Şirinevler
Mahallesi'nde yediemin otoparkında içinde yaklaşık 500 otomobil bulunan otoparkın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını araçlara sıçramadan kısa sürede söndürdü. Polis
ekipleri ise çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoparkın deposu kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. - BURSA
Bursalı fırıncı 1,5 lira olan ekmeğin fiyatını 1 liraya düşürdü Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı (Özel) Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı