Son Dakika Haberleri: 500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda korkutan yangın
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500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda korkutan yangın

47 dakika önce

Bursa'da içinde yaklaşık 500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda yangın çıktı.

500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda korkutan yangın, System.String[]
Bursa'da içinde yaklaşık 500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda yangın çıktı. Yaklaşık 20 itfaiye erinin müdahalesi ile yangın araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yediemin otoparkında içinde yaklaşık 500 otomobil bulunan otoparkın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını araçlara sıçramadan kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoparkın deposu kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. - BURSA
İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:50 Kaynak: İHA
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