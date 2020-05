500 bin adet böcek istiyorlar - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, süneyle mücadele kapsamında 500 bin adet yararlı böcek istediklerini söyledi.



KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beydeğirmeni Projesine değinen Bağlamış, "Biz Beydeğirmeni Projesi'nin tam ortasındayız. Öncelikle Mustafa Çelik Başkanımıza ve Memduh Büyükkılıç başkanımıza besi bölgesi için teşekkür ederim. 100 bin hayvanın beslenebileceği bir alanın dağınık bir alan olma şansı yok. Tabi ki hastalık riski var, hastalık zaten bir ahırda varsa diğer ahırlara da muhtemelen bulaşma gösterebiliyor. Burada dezenfekte havuzu ile giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılırsa hayvan sağlığı ile ilgili riskler azalacaktır. Bu tamamıyla bitecek anlamına da gelmesin. Bu projenin en önemli kısmı Kayseri'de 100 bin büyükbaş hayvan beslenecek olmasıdır. Büyükşehir Belediyesi oraya biyogaz enerji sistemi kuracaklar. 100 bin hayvanın beslendiği bir yerde dışkı problemi olacak. En azından böyle bir tesis hiçbir problemi olmadan bu dışkıları bize almış olacak. 100 bin hayvanın beslenmesi de üreticilerimiz adına çok büyük imkan veriyor. Buranın fiyatında da indirime gidilince üretici kardeşlerimizin buraya yatırım yapması çok kolaylaştı" dedi.



Pastırma ve sucuk üretiminin yapıldığı Karpuazatan bölgesinde imalat yapamazlarsa liderliğin elden gideceğini söyleyen Recep Bağlamış, "Karpuzatan'ı 2014 yılında Avrupa standartlarında modernize ettik. Memduh Başkanın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte bizi orada ziyaret ettiler. Başkanımız orada Karpuzatan'ın kalkmasıyla ilgili bir problemin olmadığını ve kalkmayacağını söyledi. "Siz istediğiniz yatırımı yapabilirsiniz, tesislerinizi Avrupa standartlarında modernize edin, bizde altyapısını yapalım. Kayseri'mize hizmet etmeye devam etsin, sizde üretmeye devam edin" dedi. Bizde bu gönül rahatlığıyla o günden bugüne ne gerekliyse tesislerimiz adına modernize etmeye çalışıyoruz. İnşallah en az 10 yılda orada hizmet etmeyi düşünüyoruz. Kayseri'de pastırma yeli dediğimiz gerçekten bir yel var. Kayseri pastırmasını özellikle diğer illerimizden ayrıştıran konu Kayseri'de pastırma yelinin olmasıdır. Diğer illerde bizim kalitemizde pastırma üreten üreticilerimiz var. Neredeyse birbirine çok yakın üretimler var ama tat tutturamıyorlar. İşte bizim pastırma yeli dediğimiz tadı oluşturamıyorlar. Biz Karpuzatan'da pastırmayla ilgili imalat yapmazsak taşındığımız zaman liderliği elimizden kaptırabiliriz. Böyle bir riskimiz var" ifadelerini kullandı.



"500 bin adet böcek istiyoruz"



Başkan Bağlamış, "Kayseri'de buğday ekimi baya fazla. Yaklaşık 3-4 yıldır ekmeklik ve makarnalık buğday satamıyoruz. Genelde yemlik satmak zorunda oluyoruz. Bunun sebebi de, Kayseri'de üretmiş olduğumuz buğdaya süne problemimiz var. Devamlı süne çıkıyor. Bununla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürümüz geçen yıl 60 bin adet yararlı böcek dağıttı. Kayseri'ye en az 500 bin yararlı böcek lazım. Çünkü yeterli gelmiyor. Çünkü hiçbir ilçemiz istifade edemedi. Süneyle ilgili yine bütün ilçe ana yol hatlarına akasya ve iğde ağacı dikilmelidir. Bunlarda süneyi engelliyor. Şuan tarım yatırımlarının fazladır. Bu tarım yatırımlarında sulama giderleri en önemli giderlerdir. 6 ay veya 1 yıl süre içerisinde sulama giderlerinin rötar yapılmasını istedik" diye konuştu.



KTB Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Memduh Başkanımız geldiği günden bugüne kadar bütün devlet adamlarından tarım ve hayvancılık alanında hiç isteği bırakmadı. Et ve Süt Kurumu'nun Kayseri'ye gelmesiyle ilgili bizim talebimizi bulunduğu her alanda ifade ediyor. Yine hayvancılık bölgesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesiyle ilgili özel bir yatırım teşvikinin olması gerektiğini her yerde ifade ediyor. Bize ayrı bir bütçe ayrılsın da Kayseri'ye verilsin demiyoruz. Kırsal kalkına destekleri açıklandığında, bu desteklerden Kayseri tamamen yararlanabilsin ve bu yatırımı tamamen hayata geçirebilsin istiyoruz. Eğer burada 100 bin hayvan üretime geçerse Türkiye genelinde 6'ıncı sırada olan ilimizi 1-2'lere getirirsek biz Kayseri adına mutluluk duyarız. Çünkü bugün Türkiye genelinde 1'inciliği Kırşehir almış durumda. Bu da açıkçası bizi üzüyor. Kayseri üretimi çok iyi yapıyor ama tanıtımı yapamıyor. Bu tip sözlü ifadeler belki de bize çığır açtırır. Biz o ilimiz üretmesin falan demiyoruz, ama ısrarla biz lideriz diyoruz. Kastamonu'da pastırma üretmiyor. Onlar kuru et üretiyorlar, ismine de pastırma diyorlar. Çemenini kullanmadan, pres yapmadan, tuzunu atmadan kuru et üretiyorlar. Bunlar pastırmayı üretiyorlar ama satarken Kayseri pastırması diye satıyorlar. Çünkü Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız pastırma, mantı ve sucuk deyince Kayseri'yi biliyor. Kayseri mantısının özellikleri kutulara yazılması gerekiyor ama coğrafi işarete alınması gerekiyor. Başka illerimiz üretiyor bile en azından Kayseri mantı diye satmaması gerekiyor." - KAYSERİ