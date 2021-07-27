500 bin ağaçta 30 bin ton kiraz üretimi yapıldı

İngiltere Kraliyet ailesinin dahi sofralarını süsleyen Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bu yılki kiraz üretimi 30 bin dekar alanda yaklaşık 500 bin ağaçla 30 bin ton olarak gerçekleştirildi. Hasat dönemi sona eren kirazın yaklaşık 20 bin tonu ihracatla yurt dışına gönderilirken, bu yıl ihraç kirazın kilogram fiyatını ise üreticiler 13-14 TL arasında sattı.

Sultandağı ilçesinin dünyaca ünlü Napolyon kirazında hasat dönemi bu hafta sonu itibari ile sona erdi. Önceki yıllara göre bu yılki Napolyon kirazının kalitesinin daha iyi olduğu kaydedilirken, ihracatçı firmalar tarafından kilogram 13-14 TL arasında alınan kirazın paketlemesinin ardından yurt dışına gönderildiği kaydedildi. Bu seneki hasat dönemi ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan ve Sultandağı bölgesinde önemli bir kiraz üretim noktası olan Kırca Köyü'nün Muhtarı Abdullah Başaran, bu sezon yaklaşık 20 bin ton ihraçlık kiraz üretimi gerçekleştirildiği ifade etti.

"Geçtiğimiz yıllara göre kalite bu yıl daha iyi diyebiliriz"

Birçok Avrupa ülkesi ile birlikte İngiltere ve Rusya'ya gönderilen 'Napolyon' türü kirazda bu sene kalitenin önceki senelere göre daha iyi olduğunu kaydeden Başaran, "Genelde 26 kalibre üstü boyutlardaki kirazlar ihraç ediliyor. Kirazlarımızın kalitesi yerinde. Geçtiğimiz yıllara göre kalite bu yıl daha iyi diyebiliriz. Tek sıkıntımız nisan yağmurları haziran ayına kaldığı için kirazda bu yıl çatlaklar oluştu, bu da ister istemez biraz kaliteyi etkiledi. Biz bu sene 25 dönümlük alandan 6-7 ton civarı bir hasat elde edeceğiz. Kilogram satış fiyatı 13-14 TL arasında satılıyor. Üretimi yapılan ihraçlık kirazlar İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelere gönderiliyor" dedi.

Öte yandan, Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgilerde, yapılan ilk tespitlere göre bu yıl yaklaşık 30 bin dekar alanda 500 bin ağaçla 30 bin ton kiraz üretimi yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR